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Арестович рассказал, как оккупант в Украине взорвал БТР с собой и солдатами РФ

  • 3.05.2022, 23:59
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Арестович рассказал, как оккупант в Украине взорвал БТР с собой и солдатами РФ
Алексей Арестович

Ссоры среди российских оккупантов происходят постоянно.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о междоусобицах среди российских военных, воюющих в Украине. В частности, один из таких споров привел ко взрыву в российском бронетранспортере.

Как рассказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 3 мая, такие ссоры среди российских оккупантов происходят постоянно.

"Очень интересная иллюстрация – постоянные ссоры в личном составе, который озверел уже до такой степени, что уже бросается на своих. Засыпают на постах. Командиры жалуются, что выставляешь посты, караул, приходишь, а они спящие, потому что истощены. И командир жалуется один там ротный другому, говорит, что "у меня поссорились солдаты в БТРе. Крик, шум гамм, затем взрывается граната. Мы залезаем туда, а там все убиты". То есть до таких вещей доходит", – рассказал советник руководителя ОП.

Арестович отмечает, что "такое состояние войск, которые с точки зрения российской официальной пропаганды, продолжают развивать успешное наступление".

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