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Что будет происходить в обменниках Беларуси на этой неделе?

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  • 30.05.2022, 9:50
  • 13,130
Что будет происходить в обменниках Беларуси на этой неделе?

Майский рынок ставит рекорды.

На прошлой неделе на белорусском и российском валютных рынках обновились несколько рекордов – исторические по курсам валют и по торговым объемам, пишет myfin.by.

К слову сказать, наш предыдущий прогноз по изменению курсов иностранных валют оправдался с существенным профицитом.

И хотя до среды 25 мая ситуация развивалась в обратную сторону, после окончания налоговых выплат российский рубль вошел в крутое пике по отношению к доллару США и евро. На российских торгах курс доллара США закрыл неделю на отметке USD/RUB 66,7000 (в течение недели опускался до USD/RUB 55,8555). Евро соответственно в конце недели стоил EUR/RUB 71,3880.

Как и раннее, эти тренды отсканировал белорусский валютный рынок.

Курс доллара США опускался 25 мая до локального минимума в USD/BYN 2,4587, но к закрытию рынка в пятницу доллар вырос до USD/BYN 2,6011. Изменение курса в течение недели составило +4,87%, к началу года +2,08%.

Евро также не остался в стороне, и курс пары EUR/BYN подскочил до 2,7700. В течение недели евро укрепился на +6,23%, но к началу года пока остается в минусе на -3,91%.

Выше мы упоминали про рекордные объемы торгов, так вот 24 мая на торгах по евро был зафиксирован исторический максимум объема (на белорусском валютном рынке) в 119,525 млн евро. Вообще, за три торговых дня расторговалось примерно 250 млн евро, что совершенно нетипично для белорусского рынка. Выкупить четверть миллиарда за три дня – это рекордный показатель!

Второй исторический рекорд на прошлой неделе – это, безусловно, курс российского рубля.

Пара RUB/BYN открывала торги 25 мая с рекордной отметки в RUB/BYN 4,4398, по итогам того дня Нацбанк установил максимальный курс в RUB/BYN 4,3879. Укрепление пары к началу года в тот момент составляло также рекордные +27,85%.

Но к концу недели ситуация выровнялась, и курс пары RUB/BYN закрылся на RUB/BYN 3,8834. В итоге, за неделю российский рубль ушел вниз на -7,30%, к началу года рост снизился до +13,15%.

В начале недели российская валюта укреплялась на фоне налоговых выплат. К концу недели рубль срезался в силу решения Центробанка России о снижении ключевой ставки до 11,00% и уменьшения обязательной продажи валюты экспортерами с 80% до 50%.

Поскольку эти факторы переносятся на последние дни мая и начало июня, с высокой вероятностью этот тренд получит развитие.

Можно ожидать рост курса доллара на белорусском рынке до USD/BYN 2,6500–2,7000.

Евро, в силу укрепления и против доллара США (пара EUR/USD выросла к концу недели до EUR/USD 1,0735), может подняться до EUR/BYN 2,8000–2,8500.

Российский рубль, скорее всего, продолжит сдавать позиции до RUB/BYN 3,8500.

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