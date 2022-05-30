ВСУ в Северодонецке разгромили штурмовую группу оккупантов

ВСУ в Северодонецке разгромили штурмовую группу оккупантов1
- 30.05.2022, 7:57
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Украинские бойцы дали достойный отпор оккупантам.
При попытке штурма Северодонецка, украинские бойцы дали достойный отпор оккупантам и разгромили вражескую группировку - двоих противников взяли в плен.
Об этом заявил украинский журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Telegram-канале.
Он опубликовал фото пленников.
"Разгромленная штурмовая группа 7-й бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81-й бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированых территорий Григория Гуджиева", - написал Бутусов.
Журналист также добавил снимок еще двоих военнослужащих, которые "легли отдыхать и в плен не попали".