ВСУ в Северодонецке разгромили штурмовую группу оккупантов 1 30.05.2022, 7:57

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Украинские бойцы дали достойный отпор оккупантам.

При попытке штурма Северодонецка, украинские бойцы дали достойный отпор оккупантам и разгромили вражескую группировку - двоих противников взяли в плен.

Об этом заявил украинский журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Telegram-канале.

Он опубликовал фото пленников.

"Разгромленная штурмовая группа 7-й бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81-й бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированых территорий Григория Гуджиева", - написал Бутусов.

Журналист также добавил снимок еще двоих военнослужащих, которые "легли отдыхать и в плен не попали".

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