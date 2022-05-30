«Получаю $500 просто так» 33 30.05.2022, 8:16

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Истории белорусов, которые ходят на работу и ничего не делают.

Onliner.by рассказывает про тех, кто работает мало — от силы час или два в день. Как так получается, что людям не хватает обязанностей для полноценного рабочего дня? Замечает ли их безделье начальство? Чем себя на работе приходится развлекать? На условиях анонимности белорусы ответили на вопросы журналистов.

Александр: «Отвечаю на редкие звонки, читаю новости, смотрю YouTube»

Должность: специалист отдела продаж

Зарплата: 1300 рублей

Уже 9 лет Александр работает в небольшой компании, которая торгует бумагой для типографий. Должность звучит громко — «ведущий специалист отдела продаж». И обязанностей на белоруса возложили немало: он должен отвечать на звонки, оформлять заказы, комплектовать отгрузки, заниматься логистикой. Но в последнее время на все это уходит максимум час-полтора в день, все остальное время Александр свободен.

— Я прихожу на работу в 8:30, ухожу в 5 или в начале шестого. Сижу на рабочем месте, отвечаю на редкие звонки. По большей части просто смотрю YouTube или читаю новости. Фирма у нас небольшая, я в кабинете сижу один, занимаюсь своими делами.

Александр объясняет: с началом пандемии спрос на бумагу становился все меньше и меньше. Люди уходили на удаленку, мелкие типографии закрывались. Последний пакет санкций сильно ударил по рынку полиграфии, поэтому сейчас его фирме просто нечем пополнять склад, продаются остатки. Если раньше отгрузки были по два раза в день, то сейчас — раз в неделю.

— Может, вы закроетесь в ближайшее время?

— Не думаю, компания работает уже больше 15 лет. Много было уже разных кризисов, все переживали. И этот тоже переживем.

— А не было разговоров о том, что вас надо сокращать?

— Я в этой компании работаю с 2013 года, никогда вопросов ко мне не было, директор понимает, что происходит. Он здесь часто бывает, все прекрасно видит. Поддерживает мое увлечение фотографией: я могу сидеть и прямо на рабочем месте снимки обрабатывать.

— Не скучно вам?

— Периодически бывает, но нечасто, я нахожу, чем заняться. Хотя, если честно, работать привык побольше. Чем больше работаешь, тем быстрее рабочее время проходит.

— Зарплата устраивает? Не хотите что-нибудь поменять?

— Я получаю фиксированную сумму — 1300 рублей. Когда продаж было много, то зарабатывал больше, но уже давно все идет на спад, поэтому оплата не меняется. Хотелось бы, конечно, больше работы, но я никак не могу повлиять на эту ситуацию. Заниматься обзвоном в поисках новых контрагентов сейчас нецелесообразно. О нас и так все знают, к тому же на складе немного позиций, нечего продавать. Поэтому я просто работаю в спокойном режиме.

Михаил: «Пару часов поработаю и ухожу домой»

Должность: электромонтер

Зарплата: 800—900 рублей

Михаил более пяти лет работает в госорганизации, которая занимается обслуживанием охранной сигнализации. За каждым сотрудником закреплены определенные участки — с банками, офисами и магазинами. Мужчина должен следить за тем, чтобы сигнализация на объектах работала без сбоев, и вовремя устранять неполадки, если они возникают.

По бумагам рабочий день у Михаила стандартный — с 9 до 6, но так много минчанин не работал уже давно.

— Я приезжаю на работу, присутствую на совещании. Если возникает неисправность, иду ее устранять, но такое бывает редко. Обычно днем мы просто ездим по объектам и проводим «плановое обслуживание». Это делается с помощью специального ключа — как от домофонной двери. Поскольку объекты одни и те же, у меня есть договоренности с работниками. Я звоню, например, заведующей магазином, чтобы она за меня этот ключ приложила днем и вечером, как будто я был на объекте. А сам иду домой.

— То есть хитрить приходится?

— Приходится. Но я думаю, что начальство наше примерно представляет, как все это происходит. Это делается с их молчаливого согласия.

— А если просто взять и сократить вас, что думаете?

— У нас не так много людей, чтобы меня сокращать. Поломки все же иногда случаются, и ими приходится заниматься. Мне кажется, человек на этой должности все-таки нужен.

— А чем занимаетесь, пока все остальные работают?

— Раньше я совмещал эту работу с другой занятостью на удаленке, до этого учился. Сейчас подработки у меня не стало, поэтому планирую увольняться и искать полноценную работу в сфере IT. В этой организации карьерного роста, понятно, нет никакого. Скорее как временное решение может быть или как вариант для совмещения с чем-то еще. В качестве основной работы меня этот вариант уже не устраивает.

Иван: «Учу английский, хожу во время работы в спортзал»

Должность: системный администратор

Зарплата: 800 рублей

Ивану 20 лет, два года назад он пришел в госучреждение на должность системного администратора. Был искренне рад тому, что нашел работу без профильного образования, и энергично взялся за дело.

— До меня на этом месте долго не было специалиста, поэтому вся техника находилась в плачевном состоянии, половина компьютеров не работали. Месяца три я потратил на то, чтобы все починить и настроить локальную сеть. Причем старался искать оптимальные варианты, чтобы все работало как можно дольше без поломок.

В последний год техника в организации работает без сбоев, а Ивану на работе теперь заниматься откровенно нечем.

— У меня рабочий день начинается в 14 и заканчивается в 21. Прихожу в офис, включаю компьютер, смотрю, есть ли какие-нибудь заявки. Чаще всего их нет — в неделю может максимум быть две.

— И что вы делаете?

— Сижу в телефоне, читаю новости про то, что в мире творится. Могу поговорить с коллегой, с которым сижу в кабинете. У него работы немного больше, но все равно успевает пообщаться. Еще я хожу в спортзал прямо во время работы — у нас большой спортивный центр, все рядом. Немного изучаю английский, час-два в день. Думаю найти какие-нибудь курсы по программированию, но пока не решил, что конкретно хочу изучать.

— А время тянется?

— Да, очень. Когда работа есть, конечно, время пролетает быстрее и интереснее. На самом деле я очень люблю работать, мне нравится возиться с техникой. Если вдруг приходит заявка, я просто на седьмом небе от счастья! Могу даже задержаться в этот день на работе, пока все не починю.

— Начальство в курсе того, что вы почти ничем не заняты?

— Думаю, да. Начальник иногда заходит, мы с ним общаемся. Он видит, что вся техника работает, а что еще с меня взять? Я простой системный администратор, а тут больше специалисты по спорту работают, я с этим никак не связан, помочь ничем не могу.

— Не напрягает эта ситуация?

— Поначалу напрягала, но потом я понял, что изначально слишком хорошо сделал свою работу. Теперь я этим даже горжусь. Думаю, еще год поработаю для опыта, а потом буду искать более интересную организацию, — делится планами Иван.

Наталья: «Создаю видимость работы, жду, когда уволят»

Должность: геймдизайнер

Зарплата: 1300 рублей

В своей компании Наталья работает уже почти два года, она — дизайнер уровней для мобильных игр. Приходит в офис к 9, уходит в 6. Почти весь день занимается своими делами: рисует, читает книги, смотрит видео, серфит в интернете. Если на горизонте появляется кто-то из начальства, изображает бурную деятельность.

К работе в таком режиме Наталья пришла полгода назад. Говорит, что поначалу взялась за свои обязанности с энтузиазмом, но энергия быстро иссякла.

— Обычно при трудоустройстве я работаю с удовольствием. Готова изучать все новое и выкладываться на 100% и даже больше. Но когда ты понимаешь, что этого никто не замечает, никто тебя не похвалит, не повысит зарплату, интерес быстро пропадает. Первый год я работала, почти ни на что не отвлекаясь. А потом стала делать все меньше и меньше. И вот пришла к тому, что работаю максимум час в день.

Вообще, у дизайнеров в этой компании есть норма: нужно делать по 4—5 уровней в день, или 80 в месяц. Наталья говорит, что в первый год ее работы эти результаты фиксировались, а теперь — почему-то нет.

— Сейчас я делаю 1—2 уровня в день или ни одного. Просто создаю какие-то копии того, что уже было создано раньше, то есть имитирую работу.

— Не боитесь того, что вас попросят уйти?

— Нет, потому что я сама уже здесь не хочу работать. У меня скоро заканчивается контракт, и я в любом случае уволюсь. Зарплату мне повысили всего один раз — с $400 до 500, а работаю я уже два года. А еще мне не хватает обратной связи. Я бы хотела, чтобы хотя бы раз в пару месяцев ко мне подходили и говорили, что я делаю хорошо, хвалили, говорили, к чему нужно стремиться. А тут начальство, похоже, само не знает, чего оно хочет, и никак с нами не взаимодействует.

— И вы уверены, что найдете другую работу?

— Не знаю, я пока не искала. Хочу после окончания контракта взять перерыв. Отдохнуть от работы, на которой я не работаю,— смеется девушка. — Звучит глупо, но это так. Наверное, уже есть какое-то выгорание.

— А может, и увольняться не надо? Ничего не делаете, а $500 получаете.

— Уже тошно от того, что мне платят зарплату, а я ничего не делаю. Теперь я чувствую себя самозванцем, мне даже хочется сказать: «Не давайте мне зарплату в этом месяце, я ее не заслуживаю». Но и работать себя заставить не могу... Потеряла интерес, нет желания, поэтому увольняться надо.

Откуда берутся бездельники на работе?

Возникает логичный вопрос: зачем компаниям нужны сотрудники, которые бездельничают на работе? Как это объяснить с точки зрения нанимателя? Истории белорусов комментирует психолог и HR-консультант Мила Илагина:

— Некоторые думают, что нежелание человека работать — это в большинстве случаев следствие той или иной ошибки руководителей. Недосмотрел, пропустил. Но статья наглядно демонстрирует, что это не всегда так.

В первой истории безделье сотрудника (менеджера, который продает бумагу) скорее результат выжидательной позиции руководителя. Предположу, что скоро что-то изменится. Возможно, руководителя останавливает от разговора отсутствие конкретных решений.

И это выбор определенного формата корпоративной культуры и желаемых отношений с сотрудниками, а не результат неправильно построенной системы мотивации.

Вторая и третья истории (работника из техподдержки и электромонтера) в чем-то похожи. Я бы сказала, что они — про выбор руководителями определенной модели оформления трудовых отношений. Обоснован этот выбор или нет, определяется финансовой выгодой.

Со стороны может казаться, что отдать на аутсорс работу системного администратора явно дешевле, чем держать на полную ставку человека, которому нечем заняться на работе. Но справедливо ли это с финансовой точки зрения? А по соображениям безопасности? Взять того же электромонтера: найти на сдельную оплату специалиста сложно, скорее всего никто не придет за небольшие деньги работать. А свободных фрилансеров или ИП по этому профилю нет. Полставки? Возможно, это выход, но могут быть свою нюансы.

На мой взгляд, в этой ситуации «безделье» сотрудников скорее вынужденная мера, чем ошибка руководителя в мотивации.

А вот история девушки-геймдизайнера — классический пример просчета руководства (если в этой ситуации все именно так, как описано в статье). Когда начальник «забивает», не хочет заниматься сотрудниками, игнорирует как ошибки, так и достижения, не проявляет никакого интереса к склонностям людей, их целям, работники быстро могут потерять мотивацию. Нужно быть идейным или очень правильным человеком, чтобы продолжать работать интенсивно и с огоньком.

Чаще всего ошибки в работе с мотивацией заложены или в самой психологии руководителя (он сам выгорел, например), или в отсутствии знаний. Руководитель может не понимать, что мотивирует кроме денег, не знает, как выстраивать системно работу с мотивацией персонала, не понимает, как нанимать людей, чтобы на последующих этапах меньше времени уделять мотивации. В таких компаниях любой рано или поздно начинает отлынивать от работы.

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