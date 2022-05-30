ВСУ разнесли на Юге почти три десятка единиц вражеской техники и командный пункт
- 30.05.2022, 8:26
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Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная.
На юге украинские военные уничтожили 67 оккупантов и 27 единиц вражеской техники. Также были ликвидированы пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.
Как сообщает в "Фейсбуке" "Оперативное командование Юг", обстановка на южном направлении динамичная и напряженная. Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.
Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.
В то же время наши подразделения продолжают наступательные действия и мероприятия по сковыванию и недопущению перемещения резервов.
"Воздушная разведка с помощью БПЛА Орлан-10 обернулась для оккупантов его утратой. Тогда были применены вертолеты Ми-8, с помощью которых противник разведывал наши позиции и пытался их атаковать", - говорится в сообщении.
В течение суток враг накрывал артиллерийским огнем Николаев. Под обстрел попала промышленная инфраструктура, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки. Один человек погиб, также среди гражданского населения есть раненые.
Защитники Украины за сутки 29 мая уничтожили 67 оккупантов, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня Град, 3 самоходных гаубицы Мста-С, 3 единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.
Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.