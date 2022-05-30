Хунта загоняет себя в угол 7 30.05.2022, 12:04

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фото: ТАСС

Время точно играет против режима.

Система уже полтора года живет в прострации. Обещания, что вот-вот «змагары» будут повержены и заживем, как раньше, не сбываются. Спустя почти два года для поддержания впечатления, что хунта хоть что-то контролирует, нужны широкомасштабные репрессии, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Ник сообщает, что растерянность очень ощущается в коридорах. На совещаниях стройной картины миры предложить не может никто: ни в облисполкомах, ни в райисполкомах, ни даже на совещаниях синепала. Там то грозят Украине войной, то радеют за мир во все мире. У исполнителей средней руки взрывается мозг. Плюс сама по себе вероятность войны сильно тригерит.

Для силового блока ситуация с отсутствием явных перспектив будущего еще более опасная. Люди, которые готовы бить других людей только за зарплату и кредиты, должны ясно понимать, что такая синекура продлится долго. Иначе – возможны варианты.

Если раньше работал мотив, что Кремль нам поможет, то сейчас поездок к кремлевскому старцу стало больше, но совещания после поездок все более тревожные. Давно нет такого, чтобы после визита в Россию агрофюрер возвращался с благими вестями про кредиты-перекредиты.

Поэтому сейчас основной нарратив – это помощь Китая. Замполиты активно рассказывают, что именно эта страна поможет в период турбулентности. Наверняка синепал увидел, какую роль сыграл Китай (вместе с Турцией) в Казахстане, когда силы ОДКБ были выброшены за пару недель. Для баланса интересов это действительно могла бы быть сильная карта.

Но хунта выдает желаемое за действительное. И вот несколько важных моментов:

1. Китай очень озабочен тем, что нестабильность в регионе, которая была запущена как раз в 2020 году после выборов в Беларуси, ставим под угрозу торговлю Китая с Западом. Мы про это неоднократно писали.

2. Китай заморозил практически все совместные проекты. Теперь не выделяются даже те связанные кредиты, которые выделялись раньше. И это понятно: Китай никогда не лезет туда, где шансы на итоговый успех не гарантированы.

3. Китай изменил свою позицию по России. Если в первые дни войны китайские дипломаты высказывали осторожную поддержку Кремлю, то сейчас нарративы изменились.

Более того, на столе у Си лежат аналитические записки, в которых прямым текстом говорится о том, что поражение России в Украине предрешено.

Для Китая очевидно, что участие США и Британии в конфликте говорит только о том, что России не удастся уйти от полномасштабного военного поражения. Которое в свою очередь повлечет за собой целый трансформаций как в самой России, так и в регионе (китайцы прогнозируют, что постсоветские государства пройдут еще один этап дерусификации. И мы это видим уже в Украине на примерах сноса памятников, и отречения церкви от РПЦ).

4. Китай даже российским компаниям не помогает с обходом санкций, так как боится потерять рынки Европы и США. Очевидно, что Беларусь в этом плане представляет для Китая еще меньше интереса. Стране просто нечего предложить Китаю в обмен на помощь.

Поэтому выстраивание нарративов для силовиков через Китай – это очевидный обман. Аргументы замполитов разбиваются при малейшем анализе хотя бы того, как ведет себя Китай после августа-2020. Никаких иллюзий быть не должно. Конструирование альтернативной реальности плохо тем, что всегда рано или поздно сталкивается с жизнью. В которой нет места вымышленным выводам и замкам из песка.

Время точно играет против хунты. Она продолжает загонять себя в угол в надежде оттянуть свой конец. Но это задача изначально нерешаемая. Тик-так.

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