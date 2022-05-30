Невзоров: Война уже мало интересует Путина 16 30.05.2022, 8:37

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александр невзоров

Последняя песенка российского диктатора обещает быть во всех смыслах этого слова зажигательной.

Российский публицист Александр Невзоров уверен: ядерной войне быть.

— Зря все успокоились по поводу ядерного ада, — отмечает в своей программе Наповал Александр Невзоров. — Поймите, если у маньяка застряла в мозгах любимая заноза ядерной войны, то все равно ее не вытащишь. Тем более холеными европейскими пальчиками. А у самой же России руки давно отсохли.

Тут бояться просто бесполезно. Если маньяк заранее рассказал репертуар и сообщил, что любимую песенку непременно споет, да уже и влез на табуретку, то пытаться отвлечь его там мороженным или танцем живота совершенно бесполезно.

По мнению публициста, уже не существует вопроса: будет или нет применено ядерное оружие.

— Попытка все равно будет, — уверен Невзоров. — И вопрос лишь в том, насколько она будет успешной, куда именно попадают древние СССРовские ракеты и что именно в ответ испепелят ракеты НАТО? Последняя песенка Путина обещает быть во всех смыслах этого слова зажигательной.

Публицист отмечает, что на сегодняшний день Путину вообще терять нечего.

— По его приказу уже убито, по меньшей мере, 100 тысяч человек. Это примерно 700 железнодорожных вагонов, доверху битком набитых трупами, — поясняет Невзоров. — Снесены города, сожжены поселки, сколочены концлагеря, миллионы людей скитаются по миру без угла и без работы. По его личному распоряжению совершены все известные в мире виды военных преступлений и даже изобретена парочка совершенно новеньких, доселе не известных.

То же касается и окружения Путина, которое на сегодня замазано не меньше, — им также некуда отступать, а значит, они пойдут на всё, уверен журналист.

— Их угрозы миру кажутся смешными: все видят, что армии-то нет, что она за три месяца захватила два каких-то поселка. А то, что происходит сейчас, вообще не похоже ни на какую войну, ни на какую денацификацию, — считает он.

По мнению Невзорова, на Донбассе сейчас происходит обычный банальный бандитизм, просто совершаемый с помощью ракет и артиллерии.

— Это уже даже не война, все цели забыты. Теперь войска тупо грабят: нижние чины, как водится, прут унитазы, а генералы пытаются украсть области и городишки. Заодно путинцы лупят по всему живому, до чего могут дотянуться. Просто чтобы убить сломить, поджечь и нагадить. В этом нет уже ни войны, ни политики. Просто подворотницкий бандитизм, где финку заменил «Искандер», а вместо битой бутылки в лапе зажат какой-нибудь «Солнцепек». Армии, как видим, нет, а желание изнасиловать мир никуда не делось.

— Но, похоже, что сама война уже мало интересует Путина, — считает Александр Невзоров. — Он выжидает момент, когда можно будет затянуть свою ядерную песенку. В это посвящен ближний круг, от которого идут постоянные утечки. Отсюда и все возрастающая наглость пропагандонов, все более и более людоедская риторика Кремля, отсюда и вот это откровенное кровожадие церкви.

Публицист также предостерег тех, кому разговоры о ядерной опасности кажутся фантазиями и нагнетанием.

— Еще четыре месяца назад полномасштабная глобальная война со сносом городов, концлагерями, массовыми убийствами тоже казалась нагнетанием и фантазией, — напоминает Невзоров. — Нет сомнения, что финал всей этой истории будет глобальным, общемировым и, вероятно, абсолютно жутким. Но зато, правда, без железного занавеса — не успеют. А часть россиян успеет даже смотаться в Турцию, и черный ядерный загар отлично ляжет на красненький курортный.

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