«Купил за $450, планирую продать за $20 000» 5 30.05.2022, 8:46

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Самые интересные машины ралли «Парыж — Нясвіж».

В эту субботу организаторы ретрофестиваля «Кола часу» — братья Гапановичи — провели «экзотическое» ралли. Старт назначили в агрогородке Париж Поставского района, а финиш — в Несвижском замке. По дороге участники (около 50 автовладельцев) проходили квест, а на финальной точке устроили ностальгическую выставку, посвященную автомобилям прошлого. Сайт av.by побывал на мероприятии и пообщались с владельцами эксклюзивных ретромашин.

Packard 1950 года: «Морда» лебедя, а крылья от баклана!

Одним из первых на площадке Несвижского замка финишировал Packard Super Deluxe Touring Sedan 1950 года (модель выпускалась до 1951-го). За рулем знакомый всем белорусским ретролюбителям человек — Александр Шурин, организатор фестиваля «АвтоАмерика». На пассажирском сиденье — супруга Виктория.

— Купил авто в Америке в ноябре. До СВХ ехала (точнее, в основном плыла) пять месяцев и пять дней. Машину выставили на аукцион с ориентировочной стоимостью $38 000. Торги были назначены на поздний вечер пятницы. Приняв изрядное количество спиртных напитков, я предложил за нее $15 200… Хотя найти такую же, если постараться, можно и за $7 000.

— Американцы сделали встречное предложение — $16 800. Мы решили подумать, обсудить, ну и выпить еще… В общем, спустя полтора часа я про эту машину и забыл, но тут мне звонит мой представитель на торгах: «Александр, „Паккард“ наш, американцы уступили!» А я в ответ: «Какой, к черту, „Паккард“?!»

Для машины это третий выезд в белорусский свет. Пока авто серьезному ремонту не подвергалось: заменены технические жидкости, «Паккард» ждет свою помпу из Америки за $220.

— Покупкой я не расстроен! Мы прозвали ее «бабушкой». Обратите внимание на эмблему: они взяли «морду» лебедя, а крылья от баклана. Кстати, от предыдущего хозяина достался ящик документов с чеками. Автомобиль до меня был в одних руках.

Volkswagen Beetle 1994 года: «Машина досталась от отца, для меня она бесценна»

Ралли стартовало из агрогородка Париж — для Михаила, владельца данного «Жука», это место значимое. В деревне он провел все свое детство: оттуда родом мамина семья.

— Автомобиль в 1994 году приобрел отец. Мне тогда исполнилось пять лет, и я сразу влюбился в эту машину! С того времени она остается в семье: для нас она бесценна! За сколько отец брал ее в те годы? Не помню, но это оказалась крупная покупка.

— Машина эксплуатируется почти каждый день, исключение — холодный период года. Под капотом все родное, оппозитный двигатель на 1,2 литра с воздушным охлаждением ремонтировался в 2007 году. Все механическое, поэтому здесь и нечему ломаться. Кузов перекрашивался восемь лет назад.

Trabant P601: «Купил за $450, вложил $5 000»

А вот и «немец» постарше — 54-летний Trabant P601. Это одна из самых известных моделей в Германии. С 1957 по 1991 год было выпущено более трех миллионов таких авто. Наверное, вы еще думаете: как машина, у которой в техпаспорте указан 1988 год, стала 54-летней? Сейчас все объяснит ее владелец Олег.

— Приехал ставить автомобиль на учет — могилевская ГАИ увидела под капотом надпись «09.1988». Решила, что это дата выпуска, и так и отметила в техпаспорте. Конечно, я начал спорить, на что мне ответили: «Не согласны? Забираем машину на три месяца на экспертизу». Пришлось смириться!

— Капот, крылья, крыша состоят из дюропласта. Они не гниют, поэтому авто постоянно имеет красивый вид. Мотор двухтактный объемом 0,6 литра. Машина заправлялась следующим образом: бензин с маслом мешались в определенной пропорции и заливались в бак под капотом. Однако после обрушения Берлинской стены эта модель получила четырехтактный двигатель 1.1 — он сейчас здесь и стоит.

— Салон родной. Самым сложным для меня было восстановить дворники — там такая конструкция! Машину я увидел в продаже еще шесть лет назад, но у меня не хватило силы воли ее купить. В Минске у нового владельца она простояла в гараже пять лет, а прошлым летом вновь появилась в объявлениях. Я ее вспомнил — и в тот же день за ней выехал. Стоила она $450, а вложил в нее около $5 000. Сейчас она выставлена на av.by за $8 000. Ради забавы я каждый месяц поднимаю цену еще на $1 000. Если дойду до $20 000 и не продам — успокоюсь.

Спортивный «Москвич-408»: «Под капотом все родное!»

И снова знакомые лица. Сергей Мухлаев, директор Krown, появился в Несвижском замке на «Москвиче». Но не простом, а с каркасом безопасности и прочими гоночными атрибутами.

— Автомобиль построен российским гонщиком Алексеем Васильевым специально для мероприятия «Ралли Монте-Карло». Кузов 1970-х годов от «Москвича-408», под капотом все родное, даже «312-й» двигатель остался. В остальном машина дорабатывалась. Вложено около $30 000.

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