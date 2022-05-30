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Эксперты назвали способы сохранить свое тело молодым как можно дольше

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  • 30.05.2022, 8:48
  • 7,402
Эксперты назвали способы сохранить свое тело молодым как можно дольше

Три главных пункта.

Когда стоит заняться сохранением своего здоровья и своей молодости? И что такое молодость? На первый вопрос ответить в разы легче, что и делает доктор Луиза Диллнер - руководитель отдела исследований и разработки продуктов в еженедельном медицинском журнале BMJ, пишет «Популярная механика».

1. Питание

Большинство утвержденных врачами диет предусматривают высокое потребление растительной пищи с фруктами и овощами. Среди них также цельнозерновые продукты, белки, включая растительные (бобовые, орехи). Большинство диет исключают переработанное мясо и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли (торты и чипсы). Эксперты отмечают, что при хорошо сбалансированных диетах часто нет надобности в добавках или БАДах.

2. Вес и спорт

Эксперты отмечают, что потеря даже 3% массы тела может помочь снизить риск развития серьезных заболеваний. Первый совет при снижении веса: урежьте порции, но не прибегайте к экстремальным диетам.

Со спортом тоже интересно. «Люди должны рассматривать физические упражнения как часть своей личной гигиены, например, чистку зубов — говорит профессор Бенджамин Д. Левин, профессор в области физических упражнений в Юго-Западном медицинском университете Техасского центра. Он отмечает, что даже 30 минут активной ходьбы пять дней в неделю сделают свое дело.

3. Сон

С возрастом требуется меньше сна? Это миф. «Но распространено мнение, что пожилые люди спят меньше. А значит, когда люди начинают плохо спать, они чувствуют себя старыми, — говорит доктор Серена Сабатини, научный сотрудник Университета Лугано. — Плохой сон связан с плохой когнитивной функцией, депрессией и тревогой. Это влияет на то, как люди относятся к себе». Не игнорируйте боль или заболевания, которые могут повлиять на сон, и не вините в этом свой возраст. По словам врача, внимательность и распорядок дня могут помочь улучшить сон.

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