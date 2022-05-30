Военный эксперт спрогнозировал разгром российских оккупантов на Херсонщине 2 30.05.2022, 8:50

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Что станет ключевым фактором?

Россия спешит оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться на Херсонщине. Но для того, чтобы спорить военные базы, нужно много времени – счет идет на годы. Поэтому оккупанты не успеют этого сделать.

А позиции, которые они успеют оборудовать, не станут преградой для ВСУ – украинские военные смогут выбить захватчиков с области с помощью оружия от западных партнеров. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

"Российская Федерация будет пытаться там создать какие-то опорные организации или опорную систему, на которой будет строиться оборона. И действительно они в Херсонской области сегодня оборудуют позиции для того, чтобы защищать эти рубежи, которые они захватили. Но я скажу так, что они не успеют создать военные базы – это не один год", – говорит эксперт.

Существенное преимущество Украине предоставит ленд-лиз от США – с помощью полученной военной поддержки защитники нашего государства смогут выбить захватчиков с уже оборудованных позиций.

"Если ленд-лиз сработает так, как мы ожидаем, у нас будет огневое преимущество, что даст нам возможность выбить их уже с позиций, которые они будут защищать. И поэтому освобождение территорий, оно как бы не обсуждается, а оно будет осуществлено силами Вооруженных сил с помощью западного оружия", – подчеркнул Жданов.

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