«Посевная давно закончилась, а он заставляет людей работать по 12 часов» 13 30.05.2022, 9:22

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Кобринский чиновник-упырь терроризирует подчиненных.

Кобринский чиновник Дмитрий Мисюк со своими злоупотреблениями не первый год попадает в поле зрения белорусских СМИ. Но все это не мешает ему занимать руководящие должности и продолжать нарушать права рабочих, сообщает «Белсат».

От ветеринара до «депутата»

Дмитрий Мисюк работал главным ветеринарным врачом Кобринского района, пока его в декабре 2011 года не назначили директором Кобринской птицефабрики.

В 2012 году Мисюк уже баллотировался в парламент от провластной Республиканской партии труда и справедливости. Но исполнял прежде всего роль кандидата-спойлера для действующего депутата Александра Зозули, в пользу которого и снялся с «выборов». Самого Мисюка через два года после этого сделали «депутатом» Кобринского райсовета, где перед тем председателем была Татьяна Мисюк. Связаны ли между собой эти Мисюки, неизвестно.

В начале 2016 года Кобринский «депутат» пошел на повышение в соседний Дрогичинский район, где занял должность заместителя председателя исполкома, ответственного за сельское хозяйство.

«Скажите, какая еще европейская страна может похвастаться тем, что у нее вся произведенная сельскохозяйственная продукция востребована? Дайте только качество и объем. А дальше – надо думать и снижать расходы», – рассказывал чиновник в декабре 2016-го.

Правда, результаты его работы были далеки даже от предыдущих: то весна слишком влажная, то лето слишком засушливое.

Угрозы, шантаж и благодарность

В скором времени Мисюк из Дрогичинского вернулся в родной Кобринский район. С должности заместителя председателя Дрогичинского райисполкома – на должность заместителя председателя колхоза «Батчи», где с ним впервые и познакомились корреспонденты «Белсата» в декабре 2017 года. По словам правозащитников, несмотря на свой пост заместителя, бывший депутат руководил «еще больше чем тот руководитель, который занимается руководством колхоза». Причин, по которым так резко понизили чиновника, найти не удалось.

В своем интервью дрогичинским журналистам Мисюк благодарил тружеников села «за непростой, самоотверженный труд, за преданность земле и хлеборобскому делу», низко кланялся «ветеранам отрасли за их вклад в достижения сегодняшнего дня» и желал «всем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям». Но ведь действительность была иной.

Время работы колхозникам в «Батчах» увеличивали без соответствующей оплаты, а одну женщину – мать восьми детей с 23-летним стажем работы – после инфаркта и клинической смерти так загружали дополнительной работой, что она снова попала в больницу.

Что интересно, о злоупотреблениях функционера писала даже государственная «СБ» в январе 2018-го. Тогда молодая зоотехник из колхоза рассказывала, как Мисюк с директором заставляли ее уволиться, лишали надбавок и так далее. Причем жертвой давления стал даже муж колхозницы:

«Позвонил Дмитрий Владимирович (Мисюк) и сказал: из-за выходки твоей жены [обращение в газету. – Ред.] ищи работу. Жену мы потерпим, а ты с завтрашнего дня пиши заявление по собственному желанию».

Правда, чиновники из Минобразования и Брестского облисполкома сделали виновной именно зоотехника, списав все на конфликт поколений и на то, что «не все абитуриенты осознают трудности, с которыми придется столкнуться после окончания вуза».

Из колхоза «Батчи» чиновник ушел, но вскоре появился в новом. В ноябре 2019 года его, тогда уже заместителя ОАО «Стригово», наградили почетной грамотой Кобринского райисполкома.

Из «Стригово» Мисюка занесло в Каменецкий район. Там он в 2020 и 2021 годах руководил сельхозпредприятием «Александрия-Агро». Тогда не слишком быстрые темпы жатвы и. о. директора объяснял тем, что «часть зерновых и зернобобовых культур сильные дожди прибили к Земле».

«Заставляет работать по 12 часов»

И вот в этом году, сменив за неполные 6 лет с полдесятка мест работы в трех районах Брестчины, Дмитрий Мисюк пришел на должность заместителя директора по «Городец-Агро» Кобринского района.

Как рассказывают местные жители, «крепкий хозяйственник» не только продолжает давить на своих подчиненных, но и вообще небрежно относится к вверенному предприятию.

«На него постоянно жалуются люди«, – говорят местные жители.

Так, коровам в стойлах не подкладывают кормов. А больных животных, вытащив из комплекса, просто бросают на землю, даже не пытаясь их вылечить. Зерновые поля так обработали ядами, что сожгли зерно.

Навоз со стойл сбрасывают на бетон и стекло, а после это все вместе разбрасывают на сваи, в результате чего портится техника.

Местами навоз разбросали прямо на высокую траву, хотя ее можно было скосить на корм скоту.

На работников, которые выражают свое несогласие с действиями руководства, давят и даже применяют к ним физическое насилие, пытаются это скрывать. Больничные оплачивать не хотят. Претензии за якобы отсутствие на рабочем месте возникают к людям, даже если они на обеденном перерыве.

А участки под картофель колхозникам нарезают, не учитывая ни пожеланий, ни стажа работников. Бывает, что навоз сельчанам на поля не вносят, а деньги из них за него высчитывают.

«С зарплатами, переработками… ничего не платит. Посевная давно закончилась, а он заставляет людей работать по 12 часов. Приказов об это, под которыми люди должны подписаться, не пишут», – говорят местные жители.

По слухам, причиной того, что Мисюк, несмотря на все свои «заслуги», до сих пор держится на высоких должностях, может быть его «одноклассник» в одном из министерств в Минске. Что интересно, взлет чиновничьей карьеры бывшего ветеринара приходится на время, когда заместителем министра сельского хозяйства стал действующий глава аграрного ведомства и ровесник Мисюка Иван Брыло, который в свое время также выучился на ветеринара. Мы не знаем, где учился Добринский чиновник, но с учетом того, что «главный и единственный» ветеринарный вуз Беларуси – это Витебская государственная академия ветеринарной медицины, которую окончил министр Брыло, нельзя исключать, что как раз он и является загадочным опекуном Дмитрия Мисюка.

Пьяный водитель или первый парень на селе?

С помощью киберпартизанов, получивших доступ к разнообразным базам данных белорусских властей, корреспонденты издания узнали, что несвоевременная выплата зарплат – едва ли не характерная черта Дмитрия Мисюка. За 20 последних лет на него составили десяток административных протоколов, половина из которых связаны как раз с этим.

Так, он не выплатил зарплат работникам за март 2014 года – видимо, был сильно занят избирательной кампанией в депутаты Кобринского райсовета. В результате образовалась задолженность на 712,2 млн неденоминированных рублей, или приблизительно $ 72 тыс. В 2013-м он опять же с опозданием выплатил зарплату своим 338 работникам за июль.

При этом себе в зарплатах чиновник и хозяйственник не отказывает. Так, за 2020 год он заработал в пересчете на доллары $ 692 в ОАО «Стригово» и $ 19 112 в «Александрия-Агро». Неплохие месячные зарплаты на более $ 1,5 тыс. для заместителя председателя колхоза. В 2018 году он заработал за год более $ 12 тыс., в 2017-м – более $ 10 тыс. И это в то время, как работники колхозов жалуются, что получают хорошо если четверть его месячного дохода.

Любит Дмитрий Мисюк и выезжать за границу. Особенно в Польшу и Украину. А вот отдыхает «крепкий хозяйственник» на курортах Болгарии.

Раскрывают милицейские протоколы и возможную причину увольнения Мисюка с должности заместителя председателя Дрогичинского райисполкома. 21 января 2017 года сотрудники ГАИ остановили его, когда он управлял автомобилем в пьяном состоянии. Не самая лучшая черта для чиновника, который на своем посту не пробыл и года.

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