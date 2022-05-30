BBC: Что стало известно о гибели «Москвы» за полтора месяца 3 30.05.2022, 12:54

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Разведданные от США, запуганные родственники и много срочников в экипаже.

C момента, когда российская сторона признала, что флагман Черноморского флота, крейсер «Москва» затонул, прошло шесть недель. Большая часть новых данных, которые стали известны за это время, поступала из утечек и новостей со ссылкой на источники. Официальная версия о том, что и почему произошло с крейсером, не менялась с конца апреля.

Крейсер Черноморского флота, знаменитый «русский военный корабль», который атаковал остров Змеиный, остается на дне моря. Главные вопросы до сих пор связаны с судьбой экипажа — сколько военных погибли, где находятся оставшиеся в живых.

Что стало известно о гибели крейсера «Москва» за последние шесть недель — в подборке BBC.

Сколько всего людей было на «Москве» и сколько оказалось в госпиталях

Хронология событий – по официальным источникам

13 апреля, вечер. Представители властей Украины сообщили, что украинские военные нанесли по находившемуся в Черном море крейсеру «Москва» удар противокорабельными ракетами «Нептун», на корабле возник сильный пожар.

Ночь на 14 апреля. Минобороны России в своем сообщении подтвердило, что на «Москве» произошел пожар, не уточняя его причин, а также уточнило, что в результате возгорания на корабле сдетонировал боеприпас. Вечером того же дня ведомство объявило, что флагман Черноморского флота России затонул при буксировке в порт «в условиях штормового волнения» (наличие шторма в том месте не подтверждали доступные данные о погоде).

Версию украинских властей о том, что корабль подвергся ракетному обстрелу, российское минобороны не комментировало.

14 апреля, день. Министерство обороны России сообщило, что крейсер сохраняет плавучесть. Очаг возгорания на нем, как утверждали в МО РФ, был на тот момент локализован, открытого горения не было. Минобороны сообщало, что основное ракетное вооружение не повреждено, а взрывы боеприпасов прекращены.

14 апреля, вечер. Минобороны России сообщило, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных от детонации боезапаса во время пожара. В итоге корабль затонул «в условиях штормового волнения моря», потеряв остойчивость. Тогда МО РФ снова подчеркнуло, что экипаж эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

22 апреля, вечер. Минобороны России сообщило, что на крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести. Остальных 396 членов экипажа, по официальным данным, эвакуировали с крейсера на находившиеся в том районе корабли Черноморского флота и в Севастополь.

С конца апреля официальной информации о судьбе экипажа нет – ее не могут получить и родственники пропавших.

По версии главного управления разведки министерства обороны Украины, погибших было точно больше одного – тела моряков российские военные якобы забрали с затонувшего крейсера в ходе поисковой операции. Об этом рассказал представитель украинского ведомства Вадим Скибицкий в разговоре с изданием «Крым.Реалии». По словам Скрибицкого, операция длилась по меньшей мере две недели.

«Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена, и проводили зачистку этого крейсера — доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны», – сообщил Скибицкий.

Российская сторона о такой операции в официальных сводках не сообщала.

О поисковой операции рассказывала BBC Ольга Дубинина – мать пропавшего матроса с «Москвы» Никиты Сыромясова. По ее словам, по одному из телефонов, который ей дали в севастопольском госпитале, ей сообщили, что идут «спасательные работы», [участники операции] «будут погружаться к кораблю».

«Пропавших ищут только на море или линию берега тоже смотрите?» – спрашивала она. «Полная поисковая операция», — такой ответ прислал ей представитель российского министерства обороны (копия переписки есть в распоряжении BBC).

Сколько моряков могло служить на «Москве»

Штатная численность личного состава на крейсере «Москва», по некоторым данным, превышала 424 человека (такая цифра получается, если сложить всех моряков из сообщения минобороны России — спасенных, погибших и пропавших без вести).

По прошлым оценкам, численность экипажа составляла от 416 до 680 человек. Второе число было указано в описании флагмана Черноморского флота на сайте минобороны России, однако сейчас такой страницы там нет. Экипаж такой численности служит на флагмане Тихоокеанского флота России крейсере «Варяг», построенному по тому же проекту, что и крейсер «Москва».

Агентство РИА Новости 14 апреля указывало, что экипаж «Москвы» состоял из 500 человек, а советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что на корабле могло быть 510 моряков (похожую численность – в 516 человек – приводили СМИ со ссылкой на текст экскурсии по Севастополю).

Данные о том, сколько человек погибли или были ранены в результате катастрофы на «Москве», разнятся иногда на порядок — но все они превышают официальные цифры.

Например, 18 апреля «Медуза» сообщала со ссылкой на свои источники, что на крейсере погибли 37 человек (15 апреля их тела якобы доставили в Севастополь). Еще около 100 человек якобы были ранены. При этом мать одного из моряков рассказывала изданию, что пострадавших «раскидали по всей России» на лечение.

Мать пропавшего без вести матроса Егора Шкребца Ирина рассказывала изданию The Insider, что в поисках сына они с мужем ездили в госпиталь в Скалистой бухте, куда, по их сведениям, привезли около 200 раненых моряков с крейсера «Москва».

Как родители матросов с «Москвы» ищут своих детей

Поиски, которые ведут родители пропавших моряков, составляли основную часть сообщений о крейсере «Москва» в прошедшие с катастрофы полтора месяца.

Как писала «Новая газета.Европа» со ссылкой на родителей военных, государство пыталось перевести статус моряков из «пропавших без вести» в «умерших в результате катастрофы». Соответствующие документы предлагали подписать матерям двух матросов, они отказались от этого.

Дмитрий Шкребец, отец матроса Егора Шкребца, рассказал BBC, что ему тоже предлагали подписать такой документ, но не уточнил, согласился ли он на это. Как пояснил он, статус пропавших без вести будет действовать не менее шести месяцев – в случае, если люди пропали там, где есть опасность для жизни.

«Так как все понимают, что пропавших нет в живых, чтобы не ждать шесть месяцев, предлагают подписать такие заявления, чтобы эту процедуру провести не позже двух месяцев, провести суды и выдать свидетельство о смерти… Мы можем это не подписывать, но тогда будем еще мучиться шесть месяцев, понимая, что наших детей уже нет…» – сказал Шкребец в разговоре с Би-би-си.

В середине мая Дмитрий Шкребец написал несколько жестких постов во «ВКонтакте» о том, что, по его информации, происходило на крейсере. В частности, он утверждал, что флагман не менял координаты с 11 до 13 апреля и не имел кораблей сопровождения. Исходя из его постов, корабль будто бы не подавал сигнал SOS с момента происшествия (15 часов 13 апреля) до часа ночи 14 апреля. При этом тяжелораненые моряки якобы остались на затопленном корабле.

Позже эти посты он удалил.

«Вы знаете, я больше не буду испытывать терпение наших властей своими острыми высказываниями. И так уже достаточно сказано, и никто не мешал говорить. А теперь достаточно, пусть проводят расследование и разбираются у себя. Постов «на нерве» больше не будет», – написал он 23 мая.

Судя по публикациям Ульяны Тарасовой, матери еще одного матроса с «Москвы», семья ничего не знает о его судьбе. Она публикует его детские фотографии, просьбы молиться за него и скан письма от 7 марта, которое Марк Тарасов писал с корабля.

«Что сейчас творится в мире, я не в курсе – только в общих чертах», – говорится в письме.

Родители военных жалуются в соцсетях, что не могут найти информацию о детях по каким-либо официальным каналам. Мать одного из матросов рассказала «Медузе», что за ней постоянно ходили две какие-то девушки. Она предполагает, что это была слежка.

Родственники моряков рассказывали журналистам, что матросы с «Москвы», которые лечатся в госпиталях, якобы подписали документы о неразглашении информации.

Какую роль играли срочники на «Москве»

По данным издания «Агентство», матросы по призыву составляли основную часть экипажа на «Москве». Два источника издания утверждали, что две трети моряков на корабле – это срочники.

Как говорили родители солдат, срочники играли довольно существенную роль. Например, мать матроса Никиты Сыромясова со слов сына рассказывала BBC, что он был «постоянно на дежурстве» из-за недостатка контрактников.

В начале войны представитель минобороны Игорь Конашенков признал, что российские срочники принимают участие в боевых действиях в Украине. Однако заявил, что к 9 марта «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России».

Однако в случае с «Москвой» российские военные, по всей видимости, нашли лазейку.

В одном из последних постов Дмитрий Шкребец написал, что на встрече родителей моряков с командующим Черноморским флотом (она прошла 24 апреля) им объявили, что корабль во время происшествия не находился в территориальных водах других стран.

Так же ответили Дмитрию в начале мая в военной прокуратуре на запрос о судьбе сына-срочника. Егор Шкребец объявлен «безвестно отсутствующим в воинской части», а сам корабль не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции», заявили в ведомстве (ответ содержался в удаленном сейчас посте во «ВКонтакте»).

Однако позже, как сообщает Шкребец, по просьбе Черноморского флота Генеральный штаб признал всех членов экипажа крейсера «Москва» участниками боевых действий. Эту информацию ему якобы подтвердили на встрече с командующим Черноморским флотом 10 мая.

«Не доверять командованию на нынешнем этапе нет причин, время покажет», – продолжает Шкребец.

Как американские разведданные помогли наводке украинских ракет

В начале мая сразу несколько американских СМИ со ссылкой на неназванных чиновников писали, что Украина ударила ракетами по крейсеру «Москва» после получения американских разведданных. Сообщалось, что США помогли опознать крейсер и определить его местонахождение, а решение об ударе приняли украинские военные.

Позже, по данным источников NBC News, президент США Джо Байден потребовал, чтобы американские чиновники перестали передавать в СМИ информацию об обмене разведывательными данными между США и Украиной. Как утверждают источники канала, Байден заявил об этом в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином. Байден якобы сказал, что такие утечки «отвлекают от нашей цели», и назвал сообщения «контрпродуктивными».

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