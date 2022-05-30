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В Минской области отец и сын не могли выбраться из дота

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  • 30.05.2022, 9:36
  • 11,134
В Минской области отец и сын не могли выбраться из дота

Как они туда попали — неизвестно.

Отец и сын застряли в доте времен Великой Отечественной войны, рассказали в МЧС. Как они туда попали — случайно провалились или сознательно исследовали заброшенную огневую точку, неизвестно.

29 мая в 13.39 поступило сообщение о необходимости оказания помощи отец с сыном не могли выбраться из долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны в поле возле деревни Рудное Копыльского района Минской области. Глубина дота составляла 4 метра.

Спасатели вытащили из дота 35-летнего мужчину и его 8-летнего сына. Они госпитализированы.

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