Минобороны Британии: Россия понесла сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга 1 30.05.2022, 9:46

4,794

Это только усугубит проблемы российской армии.

Минобороны Великобритании сообщило о сокрушительных потерях России среди офицеров среднего и младшего ранга с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В британском Минобороны отметили, что командиров бригад и батальонов направляют на передовую навстречу опасности, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений, пишет «Новое время».

Так же младшим офицерам приходилось управлять тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии РФ не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных сержантского состава, выполняющих эту роль в западных войсках.

«Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские батальонные тактические группы (БТГ), которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

«Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины», — подчеркивается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».