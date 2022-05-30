закрыть
30 мая 2022, понедельник, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путина надули

3
  • Игорь Эйдман
  • 30.05.2022, 9:49
  • 16,182
Путина надули
Игорь Эйдман

Как оконфузились власти России.

Похоже, Путин опять всех переиграл с отрицательным выигрышем, то есть его элементарно надули.

Запад фактически заблокировал львиную долю импорта в Россию, но продолжает (европейские страны) покупать у нее нефть, газ и большую часть другого сырья.

Лаптеголовые российские власти, как озабоченные подростки, хвастаются огромным профицитом внешнеторгового баланса и укрепляющимся прямо на глазах смущенной публики курсом рубля. Радости полные штаны.

А в действительности они просто оконфузились.

Российские власти берут валюту (да хоть бы и рубли) за свое сырье. Радуются, вертят красивые бумажки у себя в руках, хвастаются ими. А купить на них, то, что им нужно, не могут. Транспортные потоки большей частью заблокированы даже из многих стран, которые к санкциям не присоединились.

А что такое бумажки, на которые ничего нужного не купишь?

Правильно – мусор.

То есть, получается, они поставляют миру ценные природные ресурсы, а в ответ получают пустоту, то есть неликвидные в их руках денежные знаки, которые на нужные товары не обменяешь, в основные доходные инструменты не вложишь; даже в Монте-Карло не поедешь и в казино не спустишь. Ибо санкции.

Обманули дурака на четыре кулака...

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип