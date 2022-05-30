За сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат оккупационной армии РФ

За сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат оккупационной армии РФ5
- 30.05.2022, 10:01
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Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 350 своих солдат.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 30 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.
Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:
Личный состав — 30350 (+200)
Танки — 1349 (+11)
Боевые бронированные машины — 3282 (+12)
Артиллерийские системы — 643 (+12)
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 205 (+2)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
Самолеты — 207 (+0)
Вертолеты — 174 (+0)
Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 507 (+3)
Крылатые ракеты — 118 (+2)
Корабли/катера — 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 2258 (+18)
Специальная техника — 48 (+0)