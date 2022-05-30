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За сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат оккупационной армии РФ

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  • 30.05.2022, 10:01
  • 4,308
За сутки ВСУ ликвидировали 200 солдат оккупационной армии РФ

Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 350 своих солдат.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 30 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Запорожском направлении.

Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

Личный состав — 30350 (+200)

Танки — 1349 (+11)

Боевые бронированные машины — 3282 (+12)

Артиллерийские системы — 643 (+12)

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 205 (+2)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)

Самолеты — 207 (+0)

Вертолеты — 174 (+0)

Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 507 (+3)

Крылатые ракеты — 118 (+2)

Корабли/катера — 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 2258 (+18)

Специальная техника — 48 (+0)

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