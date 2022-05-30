Хакеры Anonymous заявили о взломе правительственных сайтов Беларуси 4 30.05.2022, 10:12

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На данный момент загружается только один ресурс из четырех атакованных.

Хакерская группировка Anonumous заявила о взломе правительственных сайтов Беларуси "за причастность к вторжению в Украину". Об этом хакеры сообщили в Twitter.

В Anonymous заявили, что все крупнейшие правительственные сайты Беларуси – офлайн. В скриншотах заявлены сайты Минэкономики, Минобразования, Национального центра правовой информации, Минюстиции. По состоянию на 9:30 30 мая эти сайты, кроме портала Минэкономики, не загружаются.

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