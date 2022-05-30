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Астрономы назвали время, когда белорусы смогут увидеть «падающие звезды»

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  • 30.05.2022, 10:27
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Астрономы назвали время, когда белорусы смогут увидеть «падающие звезды»

Это обломки кометы, которая разрушилась в 1995 году.

Поблизости от нашей планеты 31 мая пронесется метеорный поток Тау-Геркулиды.

Наиболее яркое космическое зрелище откроется жителям Западного полушария в ночь на вторник. Больше всего «падающих звезд» можно будет наблюдать около 6:30 утра по минскому времени. Пик активности продлится около двух часов, пишет сайт «Вокруг света».

Ученые предсказали поток Тау-Геркулиды после открытия кометы 73P/Schwassmann–Wachmann 3 в 1930 году. Спустя более полувека, в декабре 1995-го комета распалась как минимум на четыре крупных обломка и множество более мелких. Анализ показал, что остатки кометы пролетят поблизости от Земли в 2022 году, а затем в 2049-м.

Астрономы посоветовали наблюдателям из Беларуси начинать следить за потоком около полуночи. В это время достаточно высоко над горизонтом будет находиться радиант — воображаемая точка, из которой «вылетают» метеоры. Радиант нужно искать в 8 градусах к северо-западу от Арктура, ярчайшей звезды в созвездии Волопаса.

Кроме основного шлейфа обломков SW3, орбиту Земли пересекут еще два, и это случится раньше шести часов утра 31 мая. Поэтому у белорусов есть шанс стать свидетелями зрелищного космического события.

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