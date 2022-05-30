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Где в Минске вернуть водительские права после лишения, а где получить международные?

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  • 30.05.2022, 10:31
  • 3,828
Где в Минске вернуть водительские права после лишения, а где получить международные?

Автомобилистам на заметку.

Какой пункт по выдаче-обмену "прав" в Минске, закрылся, какой наоборот, заработал, где вернуть "права" после лишения, а где получить международное в/у. Об этом пишет abw.by.

Где вернуть "права" после лишения?

Административные процедуры по возврату водительского удостоверения после окончания срока лишения (сдаче экзаменов после лишения за управление ТС в состоянии опьянения) будут осуществляться в Минске по ул. Семашко, 17.

Здесь же проводятся процедуры и по обмену иностранного водительского удостоверения.

Где получить международные водительские права?

Получить международное водительское удостоверение для граждан, зарегистрированных в г. Минске, можно по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 114.

Напомним, национальные водительские удостоверения Беларуси действительны на территории стран, подписавших Венскую конвенцию 1968 года "О дорожном движении". Но есть страны, которые не участвовали в подписании этой конвенции (они подписали Женевскую конвенцию 1949 года), и чтобы управлять автомобилем в этих странах, нужны международные водительские "права". Чаще всего белорусы сталкиваются с этим, когда на отдыхе берут автомобиль напрокат, порой прокатчики требуют международные "права".

По сути, международное водительское удостовере́ние (International Driving Permit, IDP) является официальным многоязычным переводом национального водительского удостоверения и применяется только совместно с ним. Выглядят как небольшая книжка формата A6 (148x105 мм) с информацией на различных языках. О том, что такие "права" планируют выдавать в Беларуси, говорилось еще в 2015 году, но воплощение в жизнь затянулось.

Международное водительское удостоверение выдается при предъявлении национального и рассчитано на срок его действия или на срок 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Стоимость получения – 2 базовых плюс стоимость оформления заявления и компьютерные услуги.

Другие пункты обмена в/у в Минске

Напомним, с 24 мая временно приостановлена работа пункта обмена водительских удостоверений по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 3.

Но зато с 28 мая обменять в/У можно в МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома на авторынке в Малиновке (ул. Меньковский тракт, 2, 2-й этаж (МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома).

На территории г. Минска обменять водительское удостоверение, получить временный талон в случае утери водительского удостоверения или получить дубликат можно по адресу:

Минск, ул.Тимирязева, 114 (МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома);

д. Большое Стиклево, 83 (БЦ "ТимБилдинг", 3 этаж, МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома);

г. Минск, ул. Кальварийская, 27 (МЭО ГАИ УВД Мингорисполкома);

ГАИ напоминает, что обмен водительского удостоверения осуществляется любыми экзаменационными подразделениями ГАИ РБ независимо от места регистрации граждан.

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