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В Гомельском районе «скорая» ехала в больницу с пациентом, но застряла в грязи

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  • 30.05.2022, 10:33
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В Гомельском районе «скорая» ехала в больницу с пациентом, но застряла в грязи

Автомобиль пришлось буксировать.

29 мая около 9 часов утра в МЧС позвонили работники скорой медицинской помощи, автомобиль которых застрял в районе агрогородка Терешковичи.

Работниками МЧС совместно с местным населением при помощи буксировочного троса автомобиль извлечен. Работники МЧС на мягких носилках доставили больного к автомобилю и передали работникам скорой медицинской помощи для последующей доставки в медицинское учреждение, сообщает МЧС.

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