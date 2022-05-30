В Гомельском районе «скорая» ехала в больницу с пациентом, но застряла в грязи

В Гомельском районе «скорая» ехала в больницу с пациентом, но застряла в грязи1
- 30.05.2022, 10:33
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Автомобиль пришлось буксировать.
29 мая около 9 часов утра в МЧС позвонили работники скорой медицинской помощи, автомобиль которых застрял в районе агрогородка Терешковичи.
Работниками МЧС совместно с местным населением при помощи буксировочного троса автомобиль извлечен. Работники МЧС на мягких носилках доставили больного к автомобилю и передали работникам скорой медицинской помощи для последующей доставки в медицинское учреждение, сообщает МЧС.