Чернобаевка 22: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Чернобаевка 22: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов1
- 30.05.2022, 10:43
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Детонация продолжалась не менее часа.
Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал, что ВСУ снова нанесли удар по позициям россиян в Чернобаевке в Херсонской области. В своем Telegram-канале он рассказал детали.
Арестович отметил, что уже в 22-й раз наши защитники уничтожают врага в этом месте.
"22 или первое в новом сезоне поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа", - написал Арестович.