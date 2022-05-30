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Чернобаевка 22: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

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  • 30.05.2022, 10:43
  • 4,770
Чернобаевка 22: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов
Алексей Арестович

Детонация продолжалась не менее часа.

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал, что ВСУ снова нанесли удар по позициям россиян в Чернобаевке в Херсонской области. В своем Telegram-канале он рассказал детали.

Арестович отметил, что уже в 22-й раз наши защитники уничтожают врага в этом месте.

"22 или первое в новом сезоне поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа", - написал Арестович.

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