Во сколько обойдется белорусам приготовление домашнего борща из овощей нового урожая?11
- 30.05.2022, 10:48
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Сравнили цены.
Некоторые для определения благосостояния белорусов рассчитывают индекс «чаркі і шкваркі», а «Медиа-Полесье» выводит индекс борща. В феврале этого года журналисты уже рассчитывали стоимость тарелки домашнего борща и сравнивали, как изменились цены на продукты за 6 лет.
Прошло чуть больше полугода, цены на продукты изменились. В сентябре на полтора рубля выросли цены на говядину и свинину, картошка подорожала вдвое. Сравнили стоимость ингредиентов для домашнего борща в сентябре 2021 и в мае 2022 года.
В какую сумму обойдётся приготовление тарелки домашнего борща из овощей нового урожая?
Для приготовления взяли простой рецепт, который будет под силу каждой хозяйке и не отнимает много времени.
Pецепт:
Говядина – 500 гр
Картофель — 2-3 шт
Капуста — 200 гр
Вода — 2 л
Чернослив — несколько шт
Чеснок — 6 зубчиков
Лук репчатый — 1 шт
Морковь — 1 шт
Свекла — 1 шт
Пюре томатное — 1 ст. ложка
Масло растительное — 3 ст. ложки
Сахар — 1, 5 ч. ложки
Уксус — 3 ст. ложки
Лист лавровый — 1 шт., соль, перец горошек.
По традиции, покупали все продукты в магазине с запасом, в упаковках, как правило, по килограмму. Чернослив брали на развес, по 13,99 рублей за кг. Журналисты уточнили, что брали минимальные цены.
Из таблицы видно, что с сентября цены изменились. За прошедшее время чек с итоговой стоимостью продуктов потяжелел на 15,22 рубля.
Стоимость тарелки домашнего борща в Пинске в феврале 2021 года получилась – 57 копеек, в сентябре — 2,15 рубля. В мае этого года стоимость тарелки домашнего борща обойдётся семейному бюджету в 2,81 рубля.