Во сколько обойдется белорусам приготовление домашнего борща из овощей нового урожая? 11 30.05.2022, 10:48

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Сравнили цены.

Некоторые для определения благосостояния белорусов рассчитывают индекс «чаркі і шкваркі», а «Медиа-Полесье» выводит индекс борща. В феврале этого года журналисты уже рассчитывали стоимость тарелки домашнего борща и сравнивали, как изменились цены на продукты за 6 лет.

Прошло чуть больше полугода, цены на продукты изменились. В сентябре на полтора рубля выросли цены на говядину и свинину, картошка подорожала вдвое. Сравнили стоимость ингредиентов для домашнего борща в сентябре 2021 и в мае 2022 года.

В какую сумму обойдётся приготовление тарелки домашнего борща из овощей нового урожая?

Для приготовления взяли простой рецепт, который будет под силу каждой хозяйке и не отнимает много времени.

Pецепт:

Говядина – 500 гр

Картофель — 2-3 шт

Капуста — 200 гр

Вода — 2 л

Чернослив — несколько шт

Чеснок — 6 зубчиков

Лук репчатый — 1 шт

Морковь — 1 шт

Свекла — 1 шт

Пюре томатное — 1 ст. ложка

Масло растительное — 3 ст. ложки

Сахар — 1, 5 ч. ложки

Уксус — 3 ст. ложки

Лист лавровый — 1 шт., соль, перец горошек.

По традиции, покупали все продукты в магазине с запасом, в упаковках, как правило, по килограмму. Чернослив брали на развес, по 13,99 рублей за кг. Журналисты уточнили, что брали минимальные цены.

Из таблицы видно, что с сентября цены изменились. За прошедшее время чек с итоговой стоимостью продуктов потяжелел на 15,22 рубля.

Стоимость тарелки домашнего борща в Пинске в феврале 2021 года получилась – 57 копеек, в сентябре — 2,15 рубля. В мае этого года стоимость тарелки домашнего борща обойдётся семейному бюджету в 2,81 рубля.

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