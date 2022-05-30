«Казалось, что это билет в один конец» 3 30.05.2022, 10:58

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Сергей Ткачук

Командир одесского батальона вытащил из ада 10 раненых украинских бойцов.

Командир батальона одесской бригады Сергей Ткачук вывел из полного оцепления раненых украинских бойцов

В апреле 2022 года военнослужащий получил задание – доставить в одно из сел на линии фронта оружие, сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады имени "Рыцарей Зимнего Похода", пишет "Главред".

"Мне казалось, что это билет в один конец, но приказы командования не обсуждаются. Ночью мы двинулись по морю. Дорога была нелегкой, более четырех часов мы шли посреди шторма", – рассказал Сергей.

Боец увез морем на лодке 10 украинских защитников. В настоящее время они получают медицинскую помощь.

"Россияне нас заметили только когда мы выходили оттуда. И тогда начался кошмар. Лодка была перегружена, мы не могли отойти быстро. А орки били прицельно – еще метр, и было бы прямое попадание с БМП-3. Тогда волна опустила нас, и снаряд пролетел мимо. Связь исчезла, ротные доложили, что мы можем не вернуться. Но дал Бог, все обошлось", – рассказал командир батальона.

Сейчас Сергей продолжает выполнять боевые задания. Дома его ждут жена и две дочери.

"Единственное, что было страшно - утопиться в том шторме. Потому что я хотел людей спасти. Побратимы сказали мне, что на это способен только я. Не знаю, почему. Наверное, доверяют", - добавил военный.

Сергей Ткачук был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени. Также мужчину наградили отличием Министерства обороны Украины "Огнестрельным оружием" пистолетом Glock-19.

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