Как выглядит подвальный коридор в пищеблок Слуцкой больницы 3 30.05.2022, 11:13

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Шокирующий фотофакт.

Телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» показал, как выглядит подвальный коридор в пищевой блок Слуцкой больницы.

— Это общий подвал под больницей, по которому получают пищу во все корпуса: хирургический и терапевтический. Когда идёт дождь, вода прибывает, потом постепенно уходит. Никто ничем не откачивает, ходят по поддонам или надевают резиновые сапоги, — сообщает подписчик телеграм-канала.

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