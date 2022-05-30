ВСУ впервые показали освоение переданных Британией ББМ «Wolfhound» в Украине 30.05.2022, 11:14

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Видеофакт.

Вооруженные силы Украины продолжают получать военную помощь от западных партнеров для противостояния оккупационной армии России.

Так, в числе прочего украинские военные уже получили от Великобритании боевые бронированные машины тактической поддержки "Wolfhound". В сети появилось видео одной из тренировок ВСУ по освоению этой техники, пишет unian.net.

Отметим, что всего Украина должна получить от Великобритании 120 бронированных боевых машин, из которых 80 — это "Mastiff", "Husky" и собственно "Wolfhound".

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