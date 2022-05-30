закрыть
30 мая 2022, понедельник, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ впервые показали освоение переданных Британией ББМ «Wolfhound» в Украине

  • 30.05.2022, 11:14
  • 6,698
ВСУ впервые показали освоение переданных Британией ББМ «Wolfhound» в Украине

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины продолжают получать военную помощь от западных партнеров для противостояния оккупационной армии России.

Так, в числе прочего украинские военные уже получили от Великобритании боевые бронированные машины тактической поддержки "Wolfhound". В сети появилось видео одной из тренировок ВСУ по освоению этой техники, пишет unian.net.

Отметим, что всего Украина должна получить от Великобритании 120 бронированных боевых машин, из которых 80 — это "Mastiff", "Husky" и собственно "Wolfhound".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип