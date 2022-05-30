Против кого ополчится белорусское ополчение 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

30.05.2022, 11:22

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фото: epa

Автоматы придется раздавать вертикальщикам?

Белорусская стабильность уже настолько окрепла, что одного ОМОНа на нее не хватает. И милиции не хватает. И армии. И внутренних войск, и сил специальных операций и всяких других специальных сил. Слишком крепкая получилась стабильность.

Есть риск, что они все в одиночку ее не удержат. Поэтому белорусские власти решили вооружить пожарников, а генерал Хренин в пятницу пригрозил созвать ополчение. Держать стабильность, чтобы она никуда не убежала.

То есть у вертикальных свидетелей стабильности появляется шанс исполнить свой долг самураев. Ну а кого еще генералу Хренину ополчать? Участников патриотических автопробегов на ополчение в заявленных масштабах не хватит. А если начать ополчать государственных блогеров, то государственные блогеры быстро закончатся как явление общественной жизни.

Не может же генерал ополчить граждан сомнительной лояльности. Эти граждане может и рады ополчиться, но есть риск, что они ополчатся в неправильную сторону. Вот остаются только исполкомовские самураи, которые доказали лояльность фактом занимаемой должности.

Потому что лояльность всех остальных граждан недоказуема. А способов проверки вектора лояльности в промышленных масштабах всенародного ополчения белорусские власти не придумали.

Вот хочешь не хочешь, а придется вертикальным защитникам стабильности брать автомат и наносить противнику неприемлемый урон. И хорошо если это будет условный враг стабильности в телевизоре.

С условным противником справлялся закон о геноциде белорусского народа. Так что у исполкомовских самураев тоже есть шанс. Если за ними будет кому присмотреть, чтобы они нечаянно не нанесли непоправимого урона собственному здоровью.

А если белорусские власти все-таки найдут себе настоящего врага? Они же стараются изо всех сил, чтобы условный противник вышел из телевизора. И каждый день укрепления стабильности добавляет стабильности недоброжелателей. А защитников не добавляет.

Вот раньше белорусская стабильность могла пугать врагов старшим братом. Но сейчас у старшего брата хватает собственных забот. Ему бы собственную стабильность не уронить. И, получается, что белорусские власти решили произвести впечатление на своих недоброжелателей всенародным вертикальным ополчением. Исполкомовские самураи против монстра НАТО.

Я, правда, немножечко сомневаюсь, что монстра получится напугать таким незамысловатым способом. Но на свидетелей стабильности эти планы, конечно, могут произвести впечатление. Потому что в вертикаль власти люди ходят за понятными жизненными ценностями, а не ради билета в Вальхаллу. А теперь все идет к тому, что этот билет может стать бесплатным приложением к льготному кредиту на квартиру и казенной Geely. Стабильность сама себя не поддержит.

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