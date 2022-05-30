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На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8−10 километров

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  • 30.05.2022, 11:23
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На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8−10 километров

Оккупанты выбиты из нескольких населенных пунктов.

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинским военным удалось продвинуться на 8−10 километров, сообщает «Новое время».

«На юге Украины… на некоторых направлениях, Херсонской области и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8−10 километров и выбили их (оккупантов — ред.) из этих населенных пунктов», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Денисенко, самой горячей точкой остается Северодонецк.

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