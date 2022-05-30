Как минчанин съездил в шенген-тур в Москву 2 30.05.2022, 12:49

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Стоимость, маршрут, особенности.

Получить «шенген» в Минске сейчас – настоящий ад: очереди расписаны на месяцы вперед и в консульствах (которые еще выдают), и в визовых центрах. Поэтому несколько белорусских фирм, организующих автобусные поездки, начали предлагать туры за шенген-визами – в испанский визовый центр в Москве.

Минчанин Владислав (50 лет, имя изменено по просьбе героя) на этой неделе съездил в такой виза-тур в столицу России и рассказал citydog.io, стоила ли игра свеч.

Для начала – цифры: сколько стоит, как долго ехать

Поездка занимает чуть более суток: выезд вечером – возвращение тем же туравтобусом следующим вечером или ночью (как повезет).

Если все прямые расходы переводить в евро по курсу «Альфа-Банка» на 27 мая, то получается:

- услуги беларуской турфирмы: 440 руб. (156 евро)

- услуги визового центра в Москве: 5500 российских рублей (66 евро)

- стоимость визы: 56 евро.

ИТОГО: 278 евро.

– Еще пришлось заплатить 500 российских рублей за ксерокопию всех страниц паспорта, – дополняет Владислав. – Я не знал, что нужны копии не только разворота с фото, но вообще всех страниц паспорта. Ну, и за еду и сувениры мы, естественно, платили сами.

Поездка из Минска в Москву: «Спал. В автобусе все люди адекватные»

– Отправление из Минска у нас было примерно в 22:30, – рассказывает Владислав. – По ощущениям все прошло легко: садишься в автобус и спишь, все люди вроде как адекватные, позитивные, спокойные. Мы ехали двумя автобусами, пассажиры понимали, куда и для чего.

Выезжали с таким расчетом, чтобы быть в испанском визовом центре в Москве к открытию, к девяти утра. По дороге были санитарные остановки, руководительница группы просила рассчитывать свои возможности между ними.

Ранним утром попили кофе на российской заправке. Вроде нигде не задержались, но в итоге, как ни планировали быть вовремя, все равно чуть опоздали.

Что в самом визовом центре: «Были в нем примерно два часа»

– Заходим в большое помещение со множеством окошек, – продолжает Владислав. – Чтобы туда попасть, на входе нужно назвать свое время секьюрити. Хорошо, что туркомпании обычно бронируют конкретное время для привезенных клиентов, то есть для нас.

Чтобы не допустить толкотни, секьюрити не пускает в зал всех сразу – у каждого свои часы-минуты. Идеально появиться за полчаса до назначенного времени.

Мы провели в визовом центре примерно два часа. Было довольно комфортно: стоит аппарат «чай-кофе» (в среднем в Москве цена кофе – около 200 российских рублей), есть туалет. После того как подаешь документы в окошко, отправляют в соседнее помещение сдавать отпечатки пальцев. То есть каждого посетителя перенаправляли по очереди и индивидуальному номеру.

Для получения положительного результата по визе желательно, чтобы в паспорте уже были шенгенские визы (или их ксерокопии, если они были в предыдущем паспорте) за последние три года. Хотя о том, что это обязательное условие, нам никто не говорил.

Что самое утомительное в поездке

– Оказалось, что дорога домой, – признается минчанин. – Выезжали мы из Москвы около трех часов дня, но первые 100 километров ехали примерно три часа. Пробки, аварии, дерганый темп движения накануне выходных.

Первая остановка была в 150 км от Москвы (помним, что первую сотню километров мы ехали три часа), вторая – уже в Беларуси, возле Орши.

Кстати, немаловажная деталь: на территории России на заправках запрещено продавать алкоголь. Как и употреблять его в туристических автобусах. Некоторые пассажиры, скажу по секрету, запрет соблюдали не сильно, но все вели себя корректно.

После ночи в дороге и суматошного дня все это порядком нервировало. В итоге в Минск мы приехали после часа ночи. Обычно, если все складывается, это может быть и раньше – до полуночи.

Кстати, а граница есть? Да, и тут свои особенности

– Конечно, на границе между Беларусью и Россией останавливают пограничники. По дороге в Москву проверяют паспорта. Обратно – паспортов у нас уже нет, мы же сдали их на визы. Взамен нам выдали копии паспортов с отметкой визового центра, что документ изъят для постановки «шенгена». И все бы хорошо...

Но несколько человек решили ехать в Минск не на автобусе, а отправиться домой своим ходом, попозже. В итоге оказалось, что некоторых развернули: мол, что это за филькина грамота с какой-то непонятной печатью? «Давайте нам нормальный паспорт!»

Короче, советую не выпендриваться и забыть про остальные планы и произвольную программу – лучше ехать обратно «по плану», со всеми вместе на автобусе. Как минимум это самый проверенный вариант.

Но, кажется, однодневные поездки в Москву скоро закончатся

– По возвращении в Минск нам сказали, что паспорта из Москвы заберет курьер, нам не нужно за ними снова ехать в Россию.

А недавно я прочитал, что очередные туры за визами планируются как туда, так и обратно: мол, документы необходимо не только подавать, но и забирать лично. Как правило, срок для постановки визы – 5 рабочих дней. Но как реально все происходит и какой в итоге будет результат, никому неизвестно.

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