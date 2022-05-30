СМИ: «Лодэ» выставлен на продажу

СМИ: «Лодэ» выставлен на продажу19
- 30.05.2022, 11:51
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Медцентр прекратил работу с 16 мая.
О том, что «Лодэ» выставлен на продажу, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники.
Медцентр приостановил оказание услуг по приказу Минздрава с 16 мая, сотрудников отправили в отпуск.
Ведомство сообщало, что приостановило деятельность лицензии медцентра якобы за следующие нарушения:
осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии;
нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения;
наличие лекарственных средств, у которых вышел срок годности;
нарушения порядка организации оказания неотложной помощи;
грубые нарушения проведения экспертизы временной нетрудоспособности (выявлено 89 случаев необоснованной выдачи и продления листков нетрудоспособности);
нарушения в организации проведения медицинской помощи детям;
многочисленные нарушения законодательства в области соблюдения санитарно-эпидемических норм.