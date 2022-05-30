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СМИ: «Лодэ» выставлен на продажу

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  • 30.05.2022, 11:51
  • 12,588
СМИ: «Лодэ» выставлен на продажу

Медцентр прекратил работу с 16 мая.

О том, что «Лодэ» выставлен на продажу, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники.

Медцентр приостановил оказание услуг по приказу Минздрава с 16 мая, сотрудников отправили в отпуск.

Ведомство сообщало, что приостановило деятельность лицензии медцентра якобы за следующие нарушения:

осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии;

нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения;

наличие лекарственных средств, у которых вышел срок годности;

нарушения порядка организации оказания неотложной помощи;

грубые нарушения проведения экспертизы временной нетрудоспособности (выявлено 89 случаев необоснованной выдачи и продления листков нетрудоспособности);

нарушения в организации проведения медицинской помощи детям;

многочисленные нарушения законодательства в области соблюдения санитарно-эпидемических норм.

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