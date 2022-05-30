В Украине работает портал об активах лиц, причастных к российской агрессии 30.05.2022, 12:04

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Можно передавать информацию о заграничном имуществе лукашенковских чиновников.

В Украине работает портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии России.

Как передает «Укринформ», об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России запустил портал сообщений разоблачителей об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины», - говорится в сообщении.

Среди участников Task Force: Офис генпрокурора, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, Министерство иностранных дел, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция и Госфинмониторинг.

Task Force взаимодействует, в частности со США и странами Европейского Союза, относительно обмена данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям, а также относительно имплементации санкций и противодействия физическим и юридическим лицам, которые нарушают эти санкции.

«Для компенсации пострадавшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а затем конфисковать. Каждый может помочь Task Force найти активы российских или белорусских должностных лиц, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией об их состояниях», - заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Те, у кого есть информация об имуществе указанных лиц за границей, могут сообщить об этом на портале. Например, о квартирах в Великобритании, имениях в США, Канаде и других странах, золоте в Швейцарии, яхтах, зашвартованных в странах ЕС.

«Сообщения необходимо подавать об активах, информация о которых еще не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности», - отметили в ОГП.

По желанию сообщения на портале можно подать анонимно.

Подать сообщения можно на трех языках: украинском, английском и русском.

«Важно, что, сообщив о состояниях даже анонимно, вы можете получить шанс на значительное финансовое вознаграждение. Ведь при определенных обстоятельствах во многих странах, таких как Украина, США и Великобритания, для разоблачителей предусмотрено материальное вознаграждение – 10% от стоимости активов. Но самое главное, что ваше сообщение – вклад в завершение войны в Украине», - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

В Офисе генпрокурора Украины добавили, что информация об активах приблизит прекращение войны путем экономического давления на лиц, поддерживающих режим Путина. В частности, благодаря конфискации имущества подсанкционных лиц или внесению их в санкционные списки.

Обработав данные о найденных активах, НАПК будет передавать их в Офис генпрокурора Украины для последующего ареста после объявления подозрений лицам, которые являются их собственниками или бенефициарами, а также в МИД Украины для замораживания активов, возмещения за их счет ущерба, причиненного совершением преступлений против человечности, убийством тысяч мирных людей.

К разработке ресурса была привлечена ІТ-компания KitSoft.

Портал разоблачителей активов доступен по ссылке.

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