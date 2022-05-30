Ударная авиация ВСУ уничтожила более сотни российских оккупантов 30.05.2022, 12:12

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Удар был нанесен с помощью штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24М.

На Изюмском направлении ВСУ нанесли сильный ущерб российским оккупантам. Было уничтожено более сотни оккупантов.

Удар был нанесен с помощью штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24М, сообщили в командовании Воздушных сил Украины.

"В районе села Довгенькое наша ударная авиация уничтожила ротно-тактическую группу врага. А это не менее 100 военных. Кроме того, разбомблен склад с боеприпасами и бронетехникой", - говорится в сообщении.

В Сумской области истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил, а зенитные ракетные подразделения на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

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