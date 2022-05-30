«Я спросил у оперов: если завтра эта власть поменяется, что вы будете делать?» 12 30.05.2022, 12:22

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Юрий Шевчук

Российский музыкант Юрий Шевчук рассказал об отмененных концертах, допросах и отношениях русских и украинцев.

Российский музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, на которого в России могут завести уголовное дело, рассказал, что концерты, где он хотел представить свою новую программу, отменяют.

— Я сделал большую новую программу «Эволюция». Это такая жестко-социальная, антивоенная программа за мир, в которую вошли и старые, и новые песни, — сказал артист в эфире «Первого Радио Израиля». — Кто я, что я, где я, с кем я — главные вопросы, которые мы задаем, и подводим к тому, что неважно, каких ты политических воззрений, каким ты молишься богам, главное — быть человеком. Это сейчас очень важно.

Для гражданина от государства сейчас важна даже не свобода, за что, вы знаете, я всегда рублюсь, а добросердечие, которого так страшно сейчас не хватает. Именно доброго отношения через понимание оппонента. Я бы сейчас поставил во главу угла именно добросердечие.

Но я не уверен, что нам дадут выступить. Закрывают многие концерты. Мне кажется, в России наша концертная деятельность подходит к концу.

Лидер «ДДТ» также поделился некоторыми подробностями последнего концерта, после которого его допрашивали сотрудники КГБ.

— В Уфе было 8-10 тысяч человек, и ни один не сказал, что он за войну. Все поддерживают идеи мира. Это очень важно для меня. Вы представляете, люди приходят и видят друг друга, и понимают, что их немало, что они сила. Такой же концерт был в Екатеринбурге.

Песня «Не стреляй», которая звучит и сейчас актуально, была написана 40 лет назад, во время афганской войны. Тогда мой друг сосед привез оттуда первые гробы и рассказал мне, что такое Афганистан, что мы там на самом деле не строим детские сады, как всем рассказывали по телевидению, а там идет настоящая война.

В 1984 году меня допрашивали в КГБ: «А почему ты, Юра, такую песню гадкую написал? Наши солдаты там за родину, а ты…».

А я говорю: «Я против войны, что мы там делаем? Нам надо родину строить, хорошую, светлую, понятную, добрую, справедливую, технологически развитую. Зачем нам эта война, почему мы там гробим?».

И сейчас то же самое после концерта в Уфе, меня закрыли в гримерке и задавали тот же вопрос.

Россия — удивительная страна, у нас в одну воду можно войти и дважды, и трижды, и четырежды.

У нас все повторяется — и те же вопросы, и те же глаза, и те же фуражки, ну, немножко, может быть, другой фасон, а под фуражкой все то же самое, к сожалению.

Я думаю, что на наших концертах сидят специальные люди, которые все записывают и сообщают. Там стояло два автобуса с омоновцами на меня одного, а в гримерке со мной закрылись около 10 человек, и мы там час с ними рубились. Я им лекцию прочитал про войну и мир, они внимательно все слушали.

А в конце я им задал хороший вопрос, напомнил про 80-е годы, про тот мой разговор в КГБ и про то, что потом власть поменялась. И я спросил у них, а если завтра эта власть поменяется, что вы будете делать? Они задумались. Самое главное, что потом все эти опера еще со мной сфотографировались, — рассказал Шевчук.

Он также признался, что сам отменяет или переносит концерты, если на площадках есть буква Z и организаторы отказываются ее снимать.

— Я не могу играть под этой буквой, честно скажу. Вообще, иметь собственное мнение в нашей стране, в принципе, всегда опасно — и в 80-е годы, и сейчас. Это всегда тяжело, но его нужно иметь.

Молодежи у нас на концертах очень много, она все видит и понимает, что ее сейчас просто лишают будущего.

Я ужасно за все это переживаю. Убивают молодость Украины, России, убивают женщин, детей. Славяне бьются друг с другом. Но кто виноват, угадайте с трех раз, кто у нас главный Цезарь с наполеоновскими планами?

Для меня человек — это ценность. Я всегда говорил, мне неважно, где этот человек живет — в Москве или в Киеве.

С 24 числа все шесть концертов, которые были, я отработал бесплатно. Все гонорары я перечисляю беженцам из Украины. Потому что мне так легче жить, так честнее. Сейчас людей убивают, лишают всего: домов, кошек любимых, посуды, идеалов — всего, в чем они жили, человеческих отношений.

За Украину, конечно, больно и за Россию больно. Многие русские не были на Украине. Они не знают, какой там народ замечательный. А националистов везде хватает, и в России их немало. Но из-за этого развязывать такую бойню — что за бред! Это все отмазки. Это все у верховного главнокомандующего имперские амбиции.

Неужели они не понимают, что идеология приобретения земель —эт о идеология XVII века: больше земли, больше рабов, больше хлеба, мяса — и феодал доволен.

Сейчас для любой страны, даже маленькой, важна харизма, активная молодежь, IT-компании, в общем, развитие. А нашу страну тащат в средневековье. Сейчас идет большая борьба между прошлым и будущим, — подчеркнул артист.

Он также высказался об отношениях русских и украинцев:

— Все артисты нашего коллектива — единомышленники, все поддерживаем друг друга. Один наш музыкант — одессит, его мать живет в Одессе.

Вчера ночью я звонил другу в Киев. Он прекрасный художник, мы с ним работали много по концертам. Я спросил его: «Вы нас сильно ненавидите?» Он ответил: «Сильно». «А мы с тобой друзья?» — Он говорит: «Да».

Вот это очень важно, первые ростки. И этих ростков много. Я надеюсь, лет через 50 мы как-то … Конечно, ничего не забудется. Есть такое выражение «коллективная ответственность», я в него не очень верю и не очень его понимаю. Но есть личная ответственность и, конечно, я ее не снимаю с себя за то, что произошло. Я себя чувствую виноватым, значит, я не все сделал, что мог, чтобы вот этого не случилось, — сказал Юрий Шевчук.

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