Врачи назвали самые полезные для сердца продукты 30.05.2022, 12:27

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Употребление этих продуктов повышает шансы пополнить ряды долгожителей.

Ни для кого не секрет, что пища растительного происхождения необходима организму человека. Она богата на витамины и минералы, что способствует укреплению здоровья организма в целом, влияет на качество работы всех его систем, а также не дает появиться различным заболеваниям, пишет medicina.ua.

Вот почему так важно ежедневное употребление порции растительной пищи. Какая дневная доза овощей и фруктов?

Ответ на этот вопрос был найден благодаря исследованиям, проведенным в одном из колледжей Лондона. По их результатам установлено, что суточное потребление примерно 800 граммов различных овощей и фруктов способствует продлению жизни. Согласно мнения специалистов, участвовавших в этих исследованиях, именно такая ежедневная норма может сократить количество преждевременных смертей, примерно около 8 миллионов в год. Распределить суточную дозу овощей и фруктов на 10 порций по 80 граммов между приемами пищи совсем не сложно. По сути это приблизительный вес одного небольшого банана, яблока или груши.

Растительная основа пищи мощная защита от заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкологии, диабета. Ее употребление благоприятно влияет на зрение, состояние кожи и волос, укрепление иммунитета, улучшение костной ткани, нормализацию обмена веществ и снижение веса.

Каждый овощ и фрукт полезен по-своему, поэтому включать в рацион желательно все разноцветные плоды. Наиболее полезными являются зеленые и желтые овощи, в рядах которых шпинат и перец, а также крестоцветные растения. Максимальную пользу приносит употребление овощей и фруктов в сыром виде без термической обработки, в результате чего пропадает большая часть полезных веществ, которые находятся в их составе. Заправляйте овощные блюда растительными маслами и соусами на их основе, заменяя ими сметану и майонез.

Употребляя ежедневно растительную пищу в нужном количестве повышаются шансы пополнить ряды долгожителей.

Рекомендуется потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. Но поскольку овощи и фрукты неравноценны по содержанию различных питательных веществ, желательно составлять недельное меню таким образом, чтобы ежедневно на столе присутствовало широкое разнообразие растительных продуктов. Причем полезны не только свежие овощи и фрукты, а также замороженные и сушеные, которые сохраняют свои уникальные свойства.

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