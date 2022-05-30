Порошенко с третьего раза удалось покинуть Украину 2 30.05.2022, 12:28

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Петр Порошенко

фото: epa

Ему удалось пересечь госграницу с Польшей.

В понедельник, 30 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко выехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Об этом рассказал у себя в «Фейсбуке» его политический соратник Владимир Арьев.

Ранее Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся во время попытки отправиться на заседание парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

После этого ему с третьей попытки все же удалось пересечь госграницу с Польшей.

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