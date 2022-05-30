Порошенко с третьего раза удалось покинуть Украину

Порошенко с третьего раза удалось покинуть Украину2
- 30.05.2022, 12:28
- 3,416
Ему удалось пересечь госграницу с Польшей.
В понедельник, 30 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко выехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам.
Об этом рассказал у себя в «Фейсбуке» его политический соратник Владимир Арьев.
Ранее Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся во время попытки отправиться на заседание парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.
После этого ему с третьей попытки все же удалось пересечь госграницу с Польшей.