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Порошенко с третьего раза удалось покинуть Украину

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  • 30.05.2022, 12:28
  • 3,416
Порошенко с третьего раза удалось покинуть Украину
Петр Порошенко
фото: epa

Ему удалось пересечь госграницу с Польшей.

В понедельник, 30 мая, экс-президент Украины Петр Порошенко выехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Об этом рассказал у себя в «Фейсбуке» его политический соратник Владимир Арьев.

Ранее Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся во время попытки отправиться на заседание парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

После этого ему с третьей попытки все же удалось пересечь госграницу с Польшей.

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