Минский универсам «Центральный» объявил дефолт

Минский универсам «Центральный» объявил дефолт3
- 30.05.2022, 12:37
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Компании, связанные с бизнесменом Березовским, не платят по долгам.
По облигациям одной из компаний, связанных с Иваном Березовским, снова допущен дефолт. На этот раз деньги не выплатило ЗАО «Универсам „Центральный“». Ему принадлежит одноименный культовый магазин в центре Минска. Но его сейчас снимает сеть «Евроопт», пишет office life.
Совсем недавно дефолт был у «НП-Сервис» (оптовая торговля и логистика). Как сообщалось, обе компании так или иначе были связаны с сетью магазинов «Домашний».
Сеть закрылась в 2021 году. Почти все ее юрлица банкротятся, в тои числе и промежуточная компания, связанная с Кипром, — «НьюХаус Девелопмент». Само ЗАО «Универсам „Центральный“» тоже на грани банкротства. Где находится конечный бенефициар Березовский, точно неизвестно. По неофициальным данным, он за границей.