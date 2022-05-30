Минский универсам «Центральный» объявил дефолт 3 30.05.2022, 12:37

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Фото: onliner.by

Компании, связанные с бизнесменом Березовским, не платят по долгам.

По облигациям одной из компаний, связанных с Иваном Березовским, снова допущен дефолт. На этот раз деньги не выплатило ЗАО «Универсам „Центральный“». Ему принадлежит одноименный культовый магазин в центре Минска. Но его сейчас снимает сеть «Евроопт», пишет office life.

Совсем недавно дефолт был у «НП-Сервис» (оптовая торговля и логистика). Как сообщалось, обе компании так или иначе были связаны с сетью магазинов «Домашний».

Сеть закрылась в 2021 году. Почти все ее юрлица банкротятся, в тои числе и промежуточная компания, связанная с Кипром, — «НьюХаус Девелопмент». Само ЗАО «Универсам „Центральный“» тоже на грани банкротства. Где находится конечный бенефициар Березовский, точно неизвестно. По неофициальным данным, он за границей.

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