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ВСУ разгромили взвод десантников из Псковской области

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  • 30.05.2022, 12:46
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ВСУ разгромили взвод десантников из Псковской области

Десятки российских оккупантов ликвидированы.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ. Об этом говорится в сообщении бригады. Опубликованы соответствующие фото "разгрома".

"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед", – сообщил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ.

Следует отметить, что эта российская воинская часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам и понесла значительные потери от защитников Украины.

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