Израиль отказал «Белавиа» в обслуживании самолетов

Израиль отказал «Белавиа» в обслуживании самолетов1
- 30.05.2022, 12:56
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Компания потеряла один из самых востребованных маршрутов.
Израиль отказал белорусской авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов, в связи с этим рейсы из Минска в Тель-Авив отменены, сообщается на сайте авиакомпании.
"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку)", - говорится в сообщении.
"На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", - заявил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
Он подчеркнул, что рейсы отменены из-за одностороннего решения израильской стороны.
В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года, отмечается в сообщении.
Авиакомпания готова вернуть деньги пассажирам, которые приобрели билеты в Тель-Авив.
"Белавиа" выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив с 1996 года. Отмечается, что это был один из наиболее востребованных маршрутов.