Израиль отказал «Белавиа» в обслуживании самолетов 1 30.05.2022, 12:56

2,516

Фото: Charter97.org

Компания потеряла один из самых востребованных маршрутов.

Израиль отказал белорусской авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов, в связи с этим рейсы из Минска в Тель-Авив отменены, сообщается на сайте авиакомпании.

"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку)", - говорится в сообщении.

"На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", - заявил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Он подчеркнул, что рейсы отменены из-за одностороннего решения израильской стороны.

В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года, отмечается в сообщении.

Авиакомпания готова вернуть деньги пассажирам, которые приобрели билеты в Тель-Авив.

"Белавиа" выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив с 1996 года. Отмечается, что это был один из наиболее востребованных маршрутов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».