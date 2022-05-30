Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину на передовой 30.05.2022, 13:01

Военные с помощью артиллерии наносят удары по позициям российских оккупантов.

Ежедневно Вооруженные Силы Украины борются за независимость каждого клочка оккупированной русскими захватчиками украинской земли. Так, украинские защитники из 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, показали свой обычный рабочий день на передовой фронта.

"Предлагаем вам нашу новую рубрику – "Чистый четверг". Каждую неделю мы будем заезжать в одно из наших передовых подразделений и делать видео и фоторепортаж об их жизни. Сегодня предлагаем вашему вниманию видеорепортаж этой недели", - говорится в сообщении.

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