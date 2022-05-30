ООН признала неправомерным лишение свободы Максима Знака 30.05.2022, 13:09

МАКСИМ ЗНАК

Фото: tut.by

Политзаключенного нужно немедленно освободить.

Лишение свободы Максима Знака было неправомерным. Соответствующее решение приняла Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН, сообщает юрист Дмитрий Лаевский.

Орган ООН рассматривал жалобу, которую защита Максима Знака подала еще 4 октября 2020 года. В апреле 2022-го мнение рабочей группы по поводу задержания Знака было утверждено, а 21 мая — направлено властям Беларуси, передает "Еврорадио".

Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН заявляет, что при лишении Максима Знака свободы были нарушены статьи 7, 9, 10, 11, 19, 20 и 21 Всеобщей декларации прав человека и статьи 9, 14, 19, 22, 25 и 26 Пакта о гражданских и политических правах. Задержание Знака эксперты ООН считают произвольным.

По их мнению, задержанного Максима Знака нужно немедленно освободить и дать ему право на компенсацию. Рабочая группа ООН призывает правительство Беларуси принять срочные меры для немедленного и безусловного освобождения политзаключенного.

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