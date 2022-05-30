«Для придворного российского шута Лукашенко – это самоубийство»7
- 30.05.2022, 13:17
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Чему россияне в «черных пакетах» научили белорусского диктатора.
Украинский политолог Максим Джигун выразил мнение, что Лукашенко напуган поражениями российских военных в Украине. Об этом он пишет в колонке для сайта 24tv.ua.
— Лукашенко, как и военные Беларуси, они навиделись уже опыта россиян и их участия в этой войне. И они видят, как возвращаются россияне домой – в черных пластмассовых пакетах и в разобранном виде. Поэтому они прекрасно понимают, что, зайдя на территорию Волынской или Житомирской области, солдат домой не вернется.
Количество той территориальной обороны или вообще граждан Украины, которые готовы в руках и с оружием, вилами, ножами защищать свои села, свои города – их в разы больше, чем боеспособной белорусской армии.
Поэтому для придворного российского шута Лукашенко – это самоубийство. И я убежден, что он на этот шаг, по крайней мере, сейчас не пойдет. Если уж совсем выживет из ума и Лукашенко, и Путин, возможны какие-нибудь такие действия. Но я думаю, что это радикальных изменений на поле боя не принесет – возможно какие-то локальные.
Но в результате мы вернем свою территориальную целостность, мы отобьем Херсонщину, мы отобьем Луганщину, Донецкую область, Харьковщину. Шансов на успех у них точно нет.