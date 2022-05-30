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Стала известна причина внезапной смерти 22-летней футболистки «Витебска»

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  • 30.05.2022, 13:34
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Стала известна причина внезапной смерти 22-летней футболистки «Витебска»

Девушка умерла в гостиничном номере.

О смерти 22-летней Каролины Романчук стало известно 28 мая. Она с коллегами находилась в гостинице Витебского Центрального спортивного комплекса. Там ей неожиданно стало плохо, девушка умерла до приезда скорой. Сегодня врачи установили причину смерти Каролины.

— У нее инсульт, — коротко сказал директор футбольного клуба «Витебск» Николай Войтюховский и положил трубку.

Похожие на инсульт симптомы Каролины описывает и коллега футболистки по команде. По ее словам, в тот вечер девушка начала тяжело дышать, у нее немели руки, а после она потеряла сознание, пишет zerkalo.io.

— Слишком молодая, ничего не тревожило, а тут такая быстрая смерть — говорит футболистка. — Девочка была жизнерадостная, активная, я бы даже сказала, самая выносливая и полная энергии в команде… Душевный и искренний человечек, с которым всегда можно было поговорить на любые темы. Бывало, что на душе плохо, а она своей энергетикой и улыбкой поднимет настроение за минуту.

Ранее сообщалось, что директор «Витебска» Николай Войтюховский «даже не стал спрашивать мнение женской команды и приказал ехать на воскресную игру».

Коллега Каролины опровергает эту информацию: по ее словам, девушки сами решили сыграть в память о погибшей подруге.

— У девушек был выбор: они могли не ехать, но ради Каролины вышли, — говорит футболистка (она в тот день участие в игре не принимала). — Но девушки — молодцы, несмотря ни на что выбрали вчера поехать и сыграть ради нее. Так еще и смогли победить.

Каролина Романчук родилась 13 февраля 2000 года. Участвовала в футбольном чемпионате Беларуси, с 2017 по 2020 годы играла за «Неман». С 2021 года девушка выступала за футбольный клуб «Витебск».

Каролина потеряла родителей — у нее была только сестра Божена и тетя. Журналисты связались с Боженой. Та пока в шоке.

— Она была самым лучшим человеком на земле и прекрасной сестрой. За что нам это все, я не знаю. И до сих пор не верю, что ее больше нет… — только и смогла сказать она

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