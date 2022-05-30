Журналиста Олега Груздиловича этапировали в колонию 2 30.05.2022, 13:45

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ОЛЕГ ГРУЗДИЛОВИЧ

фото: Svavoda.org

В марте журналист был осужден на 1,5 года колонии.

На прошлой неделе жена политзаключенного и журналиста Олега Груздиловича Марьяна попала на свидание с ним:

«На свидании Олег сказал, что, если честно, то он уже хотел бы поскорее переехать на «новое место жительства» в колонию, так как в СИЗО ему уже тяжело — мало движения и свежего воздуха (сокамерники курят). Сказал, что в целом чувствует себя неплохо, старается следить за здоровьем. Каждое утро обтирается холодной водой (другой нет все это время), делает физические упражнения (отжимается, приседает и т.д.), ходит и бегает по периметрам во двориках во время прогулок».

Постоянно проводит работу среди парней-сокамерников, чтобы бросали курить. В итоге некоторые парни стали курить реже днем, а один 18-летний парень даже бросил.

Олег рассказывает ребятам много разных интересных вещей, особенно исторических. И этот парень часто подходил к нему и говорил: «Дядя Олег, а расскажите еще что-то интересное» или сам задавал ему исторические вопросы. Олег говорит, что всегда и со всеми он разговаривает только по-белорусски, и все уже привыкли — и сокамерники, и сотрудники СИЗО.

Надеюсь, что так будет и в колонии. Сейчас он должен находиться там на карантине 2—3 недели. Сколько точно он будет, узнаем позже, когда придут первые сведения с «нового места жительства», — рассказала Марьяна Груздилович для «Радыё Свабода».

Также к жене продолжают приходить письма и рисунки журналиста, которые он посылал еще из СИЗО.

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