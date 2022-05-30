На российском радио два часа крутили гимн Украины и «Ой, у лузі червона калина»2
- 30.05.2022, 13:52
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Россияне наслаждались украинскими антивоенными песнями.
Российский журналист Роман Супер сообщил, что на российском радио несколько часов крутили украинские антивоенные песни. Он записал это на видео и позже разместил его в своем блоге.
"На трех питерских радиостанциях (Ретро ФМ, Дорожное и Новое радио) больше двух часов на репите крутили украинские и антивоенные композиции. Отличная акция", – подписал Роман видео.
Так, на российских радио звучали гимн Украины, "Ой, у лузі червона калина" и другие антивоенные песни.