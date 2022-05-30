Цель Путина – не победа в Украине 25 Виктор Андрусив

30.05.2022, 14:01

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Три правды о реальности войны.

В своей редакционной статье The New York Times призвали власти США быть реалистами и признать, что Украина не может победить Россию. Я обратил внимание на это обращение к ощущению реальности, потому что во многом вся эта ужасная война происходит за то, в какой реальности нам жить и что мы считаем правдой. Я пишу эту статью в Киеве, где находился все время с начала войны, и где мне до сих пор приходится бегать в подвал по несколько раз в день из-за воздушных тревог. Здесь есть особое чувство реальности войны, о которой я хочу рассказать три правды.

Первая правда состоит в том, что это не война России и Украины. Распространенный ошибочный тезис, что война закончится, как только украинцы и россияне найдут общий язык, – заставляет многих политиков и аналитиков делать неправильные выводы. На самом деле, это война России против Запада и его ценностей. Я напомню, как все началось. В середине декабря Путин потребовал заключить новый договор безопасности с США и НАТО. Условия этого договора касались не только запрета вступления Украины и других стран в блок, но и размещения сил НАТО в Европе. Отказ заключать этот договор и стал обоснованием его войны. Он не раз повторял, что Запад не оставил ему выбора. Из этого мы видим, что завершение войны не может быть вопросом российско-украинских отношений. Победа в Украине не была целью Путина и, получив ее, он будет двигаться дальше. Однако получив поражение – он не сможет делать уже ничего.

Вторая правда о реальности войны состоит в том, что никто не ожидал такого сопротивления украинцев и такого провала российской военной машины. Это правда, что западные разведки и политики давали Киеву две недели, а Мариуполю – четыре дня. Россияне потерпели поражение под Киевом в условиях, когда у Украины не было никакого особого вооружения, кроме противотанковых ракет Javellin, NLAW и ПЗРК Stinger. Давайте будем реалистами и признаем, что это хорошее оружие, но не благодаря ему российская армия отступила с Севера Украины. Киев готовился обороняться на каждом квадратном метре, тысячи людей взяли в руки оружие, делали коктейли Молотова, рыли окопы. Большое достижение, что наша армия смогла остановить российское наступление, а затем создать предпосылки для их окружения, и не оставила им выбора, кроме отступления. Уже почти два месяца российская армия, превосходящая украинскую по мощности в 20 раз, показывает мелкие успехи в операции на Донбассе.

Поэтому когда мы стремимся быть реалистами, то давайте признаем: все оценки того, что может или не может Украина, провалились. Следовательно, утверждение, что Украина не сможет отвоевать свою административную границу и победить Россию на своей территории, уже не выглядит таким реалистичным. Но я скажу, что реалистично: не существует другого решения войны как украинская победа. Все потенциальные прекращения огня, договоры о потерях территорий и так далее – мы это проходили с "Минском" 1 и 2. Все возможные решения, кроме украинской победы, являются решениями отложить конфликт во времени.

Наконец, есть еще одна правда о реальности войны. Особенно болезненная – это правда о Буче. После зверств и геноцида в Буче развитый мир не может позволить себе иметь дело с Кремлем. Тот, кто позволяет насиловать малышей и убивать их матерей, представляет угрозу всему миру, а не Украине. В Буче Путин атаковал не Украину, а мировую систему безопасности и мира, созданную после Второй мировой. К сожалению, в Буче Путин уничтожил "никогда снова", которое ежегодно 8 мая повторял весь развитый мир. И единственный ответ, который могут ему дать все, кто верит в права человека, – военное поражение РФ.

Виктор Андрусив, "Фейсбук"

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