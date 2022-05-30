История белоруски, которая восстановила дом 1946-го года в деревне 4 30.05.2022, 14:18

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Есть пруд, санузел и баня.

Realt.by рассказывает вдохновляющую историю о доме, который был возведен после войны и полностью обновлен за несколько лет упорной работы. Ветхие постройки и запущенный участок стали не просто дачей — теперь это надежное, теплое жилье с огородом, садом и баней.

«Я верю, что люди постепенно начнут возвращаться в деревню»

Дом расположен в деревне Рамжино-2 (Докшицкий район, Витебская область). Места живописные — ухоженные поля, грибные леса. Деревни здесь зачастую в одну улицу, зато дороги неплохие и автолавка приезжает: то что нужно для любителей тишины и хуторской жизни.

Хозяйка дома Зоя Николаевна встретила журналистов возле калитки и сразу же повела за стол. Не в дом и не в летнюю кухню, а в теплицу. Именно там, в тени завязывающихся помидоров, стоят садовые качели, стол и стулья для летних посиделок. На столе — шашлыки, овощи, свежий кофе. Условие хозяйки: экскурсия по дому только после плотного обеда.

Пока журналисты сидели в импровизированной столовой с панорамным остеклением, постепенно подтягивались местные обитатели. Зоя Николаевна с любовью показала своих собак и кошку:

— По правде говоря, не я их хозяйка. Они ходят по всем домам, где есть жители, их везде подкармливают. И я, конечно, стараюсь позаботиться. Первым делом с утра даю им завтрак.

Животные то преданно смотрят на женщину, то подстерегают шашлык. Здесь им действительно раздолье, ведь людей вокруг осталось мало. По словам хозяйки, раньше в этой местности добывали торф. Потом предприятие закрылось, работы практически не осталось — и люди разъехались. Однако деревня не стала заброшенной: здесь ходит автобус, два раза в неделю приезжает автолавка, в получасе ходьбы — железнодорожная станция, с которой можно уехать в Полоцк и в Минск. Мусор вывозят регулярно, снег зимой тоже чистят.

— У меня здесь есть знакомые. Кто-то живет постоянно, кто-то приезжает. Но я верю, что постепенно люди начнут возвращаться в деревню. Ведь времена меняются, — улыбается женщина.

«Дом 1946 года постройки хотели продавать на дрова»

У Зои Николаевны строительное образование и много энергии. Именно поэтому 11 лет назад ее не испугало состояние дома, построенного сразу после войны — в 1946 году. Бревенчатый сруб и приусадебные постройки были уже ветхими. Раньше здесь жила пожилая семейная пара, после их смерти внуки решили продать свое наследство. Желающих поселиться в этом тихом уголке не было. Дом уже были готовы продавать на дрова. И тут у него появился шанс на новую жизнь — Зою Николаевну покорило это место.

— Я не люблю, когда вокруг много людей, когда нужно все время подстраиваться под других и не принадлежать себе. При этом я хочу дружить с соседями. Просто лучше всего это получается на отдалении, когда никто никому не мешает.

Женщина купила дом вместе с участком в 25 соток, садом и хозяйственными постройками. Все было в запущенном состоянии, поэтому хозяйка сразу же принялась за работу.

— Делала все постепенно, потому что параллельно нужно было решать другие вопросы. На ночевку я тут оставалась с первых дней. Протапливала печь, грела на ней воду и спала на матрасе, который ставила на кирпичи и доски.

Все работы в доме Зоя Николаевна делала сама: нанимала помощников лишь тогда, когда нужно было приложить физическую силу. Переложила крышу: сейчас она покрыта ондувиллой. Расширила площадь жилья, сделав новую веранду из сруба. Основу дома — старый сруб — утеплила пенопластом. Снаружи стены обшила блокхаусом.

Заменила всю проводку — на это ушло около тысячи долларов. Поставила новые окна — еще тысяча. Провела воду из водонапорной башни.

В доме обустроен санузел с рукомойником, еще одна раковина есть в кухне. Подключена стиральная машина. Сейчас дом оборудован электрическим отоплением, есть камин, который Зоя Николаевна сама обложила латвийской керамической плиткой. Это не просто средство обогрева, а настоящее произведение искусства, возле которого хочется проводить осенние и зимние вечера. Рядом — кресло-качалка.

— Мне важно, чтобы в каждой комнате была изюминка, интересные детали. Кое-какую мебель здесь я перекрасила, восстановила. Например, деревянный буфет, который до сих пор отлично служит.

Зоя Николаевна вложила сюда немало денег и до сих пор занимается наведением уюта и порядка:

— В загородном доме всегда есть работа, ведь нет предела совершенству. У меня есть целая мастерская с красками и инструментами, и, когда приходит вдохновение, я украшаю дом. Сейчас делаю удобный почтовый ящик для себя и соседей.

На участке — пруд и мини-музей народного быта

В саду тоже было много работы. Старые яблони, на которых вырастали маленькие и кислые яблоки, спилили. Кусты смородины и крыжовника, груши решили оставить. Зоя Николаевна высадила молодые плодовые деревья, туи, елочки. Сама выложила пруд с каменным дном. Сделала аккуратные дорожки. Правда, нам после столичных тротуаров гораздо приятнее шлепать по траве и наслаждаться природой.

Разбирая залежи в комнатах и на чердаке, Зоя Николаевна нашла много старинных вещей. Из самых интересных она сделала небольшой музей на открытом воздухе. Здесь можно увидеть деревянные корыта, инструменты для стирки, ручную мельницу.

Баню и теплицу хозяйка построила сама. Заваливающиеся старые сараи обила досками, выровняла и наполнила полезными в хозяйстве вещами. Одно время даже держала здесь кур.

Сейчас Зоя Николаевна решила продать дом. Цена — 25,5 тысячи долларов. Заплатив эти деньги, новые хозяева смогут сразу же вселиться: в стоимость включены мебель и техника.

— Конечно, мне жалко будет оставить этот дом, в который вложено столько сил. Но здоровье уже не позволяет целый день трудиться и заботиться об участке. Я надеюсь, что дом купит работящая семья. Они смогут завести животных, засеять землю вокруг и сделать это место еще уютнее.

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