Госсекретарь США: Лукашенко — соучастник агрессии против Украины

Госсекретарь США: Лукашенко — соучастник агрессии против Украины7
- 30.05.2022, 14:32
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Энтони Блинкен напомнил об ответственности белорусского режима.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о причастности Александра Лукашенко к полномасштабной войне Российской Федерации против Украины.
Он подчеркнул, что официальный Минск является соучастником массовых убийств в нашей стране. Об этом в воскресенье, 29 мая, идет речь в посте Блинкена в Twitter, в котором госсекретарь США поздравляет с Днем солидарности с Беларусью.