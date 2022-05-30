Госсекретарь США: Лукашенко — соучастник агрессии против Украины 7 30.05.2022, 14:32

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Энтони Блинкен напомнил об ответственности белорусского режима.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о причастности Александра Лукашенко к полномасштабной войне Российской Федерации против Украины.

Он подчеркнул, что официальный Минск является соучастником массовых убийств в нашей стране. Об этом в воскресенье, 29 мая, идет речь в посте Блинкена в Twitter, в котором госсекретарь США поздравляет с Днем солидарности с Беларусью.

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