Ученые обнаружили на Земле осколки древней планеты 1 30.05.2022, 14:49

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Это самая маленькая планета Солнечной системы.

Новое исследование объясняет, как метеориты, называемые аубритами, на самом деле могут быть осколками планеты, ближайшей к Солнцу с первых дней существования Солнечной системы, пишет The New York Times (перевод — lenta.ua).

Меркурий — это причудливая планета, состав которой не похож на соседние скалистые планеты. «Он слишком плотный», — сказал Дэвид Ротери, планетолог из Открытого университета в Англии.

Большую часть планеты, ближайшей к Солнцу, занимает его ядро. У него нет такой толстой мантии, как у Земли, и никто точно не знает, почему. Одна из возможностей состоит в том, что раньше планета была намного больше — возможно, в два раза больше, чем сейчас. Миллиарды лет назад в этот неоперившийся прото-Меркурий, или суперМеркурий, мог попасть большой объект, содрав его внешние слои и оставив остатки, которые мы видим.

Хотя это и хорошая идея, прямых доказательств этому никогда не было. Но некоторые исследователи думают, что они что-то нашли. В работе , представленной на Лунной и планетарной научной конференции в Хьюстоне в марте, Камилла Картье, планетолог из Университета Лотарингии во Франции, и ее коллеги заявили, что части этого прото-Меркурия могут скрываться в музеях и других коллекциях метеоритов. Их изучение может раскрыть тайны планеты.

«На данный момент у нас нет образцов ртути», — сказал доктор Картье. Получение таких образцов «было бы маленькой революцией» в понимании естественной истории самой маленькой планеты Солнечной системы.

По данным Метеоритического общества , около 70 000 метеоритов были собраны по всему миру из таких отдаленных мест, как Сахара и Антарктида, и попали в музеи и другие коллекции. Большинство из них — астероиды, выброшенные из пояса между Марсом и Юпитером, а более 500 — с Луны. Более 300 с Марса.

Среди этих задокументированных космических камней заметно отсутствуют подтвержденные метеориты с самых внутренних планет нашей Солнечной системы, Венеры и Меркурия. Обычно предполагается, что обломкам, расположенным ближе к Солнцу, и их гравитации трудно, хотя и не невозможно, проникнуть дальше в Солнечную систему.

Среди небольшого количества коллекций метеоритов есть редкий тип космической породы, называемый аубритами. Названный в честь деревни Обрес во Франции, где в 1836 году был найден первый метеорит этого типа , обриты имеют бледный цвет и содержат небольшое количество металла. В них мало кислорода, и, похоже, они образовались в океане магмы. На Земле обнаружено около 80 метеоритов золотистого цвета.

По этим причинам они, кажется, соответствуют научным моделям условий на планете Меркурий в ранние дни Солнечной системы. «Мы часто говорили, что обриты — очень хорошие аналоги ртути», — сказал доктор Картье. «Я думаю, что аубриты — это самые мелкие части мантии большого прото-Меркурия», — сказал доктор Картье. «Это может решить происхождение Меркурия».

Предложение доктора Картье вскоре может быть подвергнуто испытанию. Совместная европейско-японская космическая миссия под названием BepiColombo в настоящее время находится на пути к орбите Меркурия в декабре 2025 года.

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