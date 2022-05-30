В Северодонецке армия РФ контролирует стометровую полосу 30.05.2022, 14:48

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Продвинутся дальше не смогли.

Российские оккупанты смогли зайти на окраины Северодонецка Луганской области Украины. Они контролируют полосу около ста метров, продвинуться дальше не смогли. Украинские воины держат оборону.

Как рассказал в эфире "Радио Свобода" глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко, бои идут в окрестностях Северодонецка. Враг применяет артиллерию и авиацию.

"С двух направлений – Новоайдара и Старобельска – враг смог зайти в Северодонецк, контролирует около ста метров полосу. Существенно продвинуться больше не смог, наши ребята держат оборону", – сказал Власенко.

Также путинские солдаты пытаются вести наступательные действия на территории Лисичанской общины. Бои идут в селах вокруг города, до Лисичанска враг не дошел. Там против украинских воинов враг также применяет артиллерию и авиацию.

На Бахмутском направлении из Попасной наступательные действия врага завершились поражением россиян.

"Наши хлопцы слегка отбросили захватчиков. Окружение нам пока не светит, но ситуация в Лисичанске и Северодонецке остается сложной", – отметил глава районной администрации.

Трасса Лисичанск-Бахмут – под контролем украинских военных, но ее постоянно обстреливают войска РФ, поэтому передвигаться по ней опасно.

"Из артиллерии она (трасса, – ред.) простреливается, но россияне отброшены на около 50 километров от этой дороги", – сказал Власенко.

По его словам, бои на Луганщине сейчас "на пике". Российская армия "бросила все силы, которые у них были, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск".

"Сегодня третий или четвертый день, когда 24/7 город под обстрелами, логистика очень сложна, нормально ввезти гуманитарную помощь или обеспечить эвакуацию нам не удается. Есть единичные случаи, но системно нет возможности работать по гуманитарной помощи и эвакуации", – добавил глава райгосадминистрации.

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