Экс-депутат Госдумы РФ прокомментировал заявление Оливера Стоуна о том, что Путин болел раком 8 30.05.2022, 14:52

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Илья Пономарев

В среде российской элиты понимают, что жизненный ресурс главы Кремля ограничен.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью НВ прокомментировал слова американского режиссера Оливера Стоуна, снявшего о российском диктаторе пропагандистский фильм, о том, что Владимир Путин переболел раком.

«Я интересовался, с медиками разговаривал, мы смотрели на внешний облик Путина. Много людей говорят примерно одно и тоже: вероятность серьезной онкологической проблема высока и явно он получает гормональное лечение, которое, кстати, влияет на его психическое состояние», — заявил Пономарев.

При этом он добавил, что хотя многие считают, что рак — это «конец жизни», человек с раком может прожить еще долго «при правильном медицинском обслуживании».

«Путин — немолодой человек. И безусловно к концу жизни количество разных болезней у него должно было расти — и растет. Но это не значит, что все, — он завтра помрет», — подытожил бывший депутат Госдумы.

Пономарев добавил, что хотя в среде российской элиты понимают, что жизненный ресурс Путина ограничен, «было множество разнообразных фальстартов: мол, он скоро умрет».

«Поэтому российская элита уже давно занимает позицию: не лезь не в свое дело, не суетись, — когда будет надо, вам скажут. Никто, ни один человек в России не может повлиять на престолонаследование. Только сам Путин решает этот вопрос», — сказал он.

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