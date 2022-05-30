В Жлобине подросток выскочил под машину ради игры20
- 30.05.2022, 15:06
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Видеофакт.
В Жлобине 15-летний подросток выскочил на дорогу перед едущим автомобилем. Оказывается, это была игра, сообщает пресс-служба МВД.
Инцидент, где подростка сбивает машина, попал на видео. По чистой случайности он не пострадал.
Сообщается, что это игра «Беги или умри», которая распространяется среди подростков в соцсетях. Родителей призывают быть бдительными.
В Жлобине подросток выскочил под машину ради игры.— charter97.org (@charter_97) May 30, 2022
Инцидент, где подростка сбивает машина, попал на видео. По чистой случайности он не пострадал.
Это игра «Беги или умри», которая распространяется среди подростков в соцсетях. Родителей призывают быть бдительными. pic.twitter.com/PpxFdIIIcs