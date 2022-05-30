В Жлобине подросток выскочил под машину ради игры 20 30.05.2022, 15:06

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Видеофакт.

В Жлобине 15-летний подросток выскочил на дорогу перед едущим автомобилем. Оказывается, это была игра, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент, где подростка сбивает машина, попал на видео. По чистой случайности он не пострадал.

Сообщается, что это игра «Беги или умри», которая распространяется среди подростков в соцсетях. Родителей призывают быть бдительными.

В Жлобине подросток выскочил под машину ради игры.



Инцидент, где подростка сбивает машина, попал на видео. По чистой случайности он не пострадал.



Это игра «Беги или умри», которая распространяется среди подростков в соцсетях. Родителей призывают быть бдительными. pic.twitter.com/PpxFdIIIcs — charter97.org (@charter_97) May 30, 2022

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