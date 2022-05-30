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В Жлобине подросток выскочил под машину ради игры

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  • 30.05.2022, 15:06
  • 6,372
В Жлобине подросток выскочил под машину ради игры

Видеофакт.

В Жлобине 15-летний подросток выскочил на дорогу перед едущим автомобилем. Оказывается, это была игра, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент, где подростка сбивает машина, попал на видео. По чистой случайности он не пострадал.

Сообщается, что это игра «Беги или умри», которая распространяется среди подростков в соцсетях. Родителей призывают быть бдительными.

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